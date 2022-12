Cuatro menores intoxicados con medicamento psiquiátrico en un colegio de Barranquilla

Tres niñas y un niño, entre 12 y 13 años, ingresaron al camino Simón Bolívar con síntomas de intoxicación luego de consumir una bebida refrescante al interior del Nuevo Colegio del barrio Montes, en el suroriente de Barranquilla.

Según la versión que una de las niñas le contó a su madre, los síntomas aparecieron luego de ingerir la gaseosa de uno de sus compañeros. La mujer denunció que las directivas de la institución no se hicieron cargo del traslado de los menores, y que por el contrario, contactaron a los acudientes para que ellos mismos los trasladaran hasta un centro asisencial.

"Ella me dijo que tenía mucha sed , le pidió gaseosa a unos compañeros y después de eso no supo más nada. No nos dieron ninguna explicación. Ustedes tienen dos opciones: se la llevan por sus propios medios y llamamos al Bienestar Familiar", indicó la madre de la menor.

La directora de MiRed IPS, el operador de la red de salud pública en Barranquilla, Marta Rodríguez, informó que los niños ingirieron un medicamento controlado por prescripción médica, por lo que se adelantan investigaciones que permitan determinar la manera en que obtuvieron esta sustancia.

"Ellos manifiestan que tomaron una sustancia que se utiliza para problemas psiquiátricos, pero es un medicamento que solamente puede ser ordenado por médicos bajo un formato establecido porque no es de uso libre", aseguró Rodríguez.

Los menores se encuentran estables y después de una valoración psicológica podrían ser dados de alta.

