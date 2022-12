Abecé de la ley ‘anti Space’, presentada por MinVivienda

cual se busca que las edificaciones cuenten con los más altos estándares de calidad y garantías para evitar así que se repitan casos como este.

Publicidad

En diálogo con BLU Radio, el funcionario dijo que lo más importante del proyecto es contar con un supervisor desde el “minuto cero”, quien verificará que las nuevas viviendas cuenten con los requisitos de sismo resistencia.

Aseguró que el papel del supervisor también estará en supervisar la calidad de los materiales para que “cumplan con la calidad y los estándares que se deban tener”.

Publicidad

“Cada uno de esos elementos tienen que ser verificados por dicho constructor”, manifestó al aclarar que el riesgo tiene que ser asumido por el constructor.

Publicidad

Agregó que el supervisor tiene que ser de una firma de ingenieros y es pagado por la misma firma constructora.

El Ministerio de Vivienda aseguró que los profesionales que realicen labores de revisión de estudios y supervisión técnica estarán sujetos un régimen de incompatibilidades, es decir, los supervisores no podrán ser socios, los predios no pueden pertenecerle a parientes hasta en el 4 grado de consanguinidad o segundo de afinidad y no podrán tener relación contractual o intereses comerciales de cualquier naturaleza en el proyecto específico y quien incumpla las medidas será sancionado por los Consejos Profesionales de Arquitectura e Ingeniería.