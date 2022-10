Descubra La Oculta, el nuevo libro de Héctor Abad Faciolince

“Estaba nadando en un lago de una vereda al suroeste de Antioquia y en ese momento me imaginé a una mujer que salía del agua escapando de un grupo de hombres que intentaban asesinarla”, así definió Héctor Abad Faciolince el origen de la historia que hoy lanza como una novela que tituló La Oculta.

Luego de imaginar a esa mujer, Héctor Abad tuvo una idea “y de ahí la novela se fue desarrollando como un sueño, una mezcla de recuerdos con elementos imaginarios, al tiempo que es una historia del municipio de Jericó, Antioquia”.

Pero La Oculta también es el título de “una finca de mi familia en una vereda del mismo nombre”, añadió el escritor, “que fue nombrada así porque está ubicada en una hondonada en medio de abruptas montañas en lo que antes era Jericó”, y a pesar de que en Colombia existan “muchas fincas que se llaman La Oculta, a mí me parece un nombre bonito porque evoca cosas escondidas, secretas, y también las personas de esta familia tiene cosas secretas y cosas que contar”.

El reconocido columnista del diario El Espectador afirmó también, a propósito del éxito de su obra más reconocida, El Olvido que Seremos, que no juzga sus obras “como en una carrera, por el contrario siento que mis libros son como mis hijos pues a todos los quiero y este es un recién nacido que voy a bautizar esta tarde en el Museo Nacional. La madrina es Ángela Pérez, quien fue bibliotecaria y ahora dirige la parte cultural del banco de la República”.

Además, Abad Faciolince aseguró que no publica algo que no le guste, pues “he escrito dos libros más en este tiempo que no me gustaron y no los publiqué. Por otro lado, La Oculta me gusta, me siento tranquilo pues es una historia que me hizo soñar por mucho tiempo y ojalá produzca lo mismo en los lectores”.

Por último, el escritor definió su nueva novela desde la obsesión de los antioqueños “por la tierra”. De esta forma, “el protagonista de este libro es una finca, una tierra oculta en la montaña; es una relación muy entrañable con algo que no son sólo personas sino un territorio (…) esta es una novela sobre el apego a algo tan esencial como el aire o el agua: la tierra”.

La presentación de La Oculta será este miércoles 19 de noviembre a las 7 p.m. en el Museo Nacional, donde el autor charlará con Ángela Pérez, subgerente cultural del Banco de la República. Entrada libre.