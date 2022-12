Director de Medicina Legal trata tema de identificación de desaparecidos en Cuba

El director de Medicina Legal, Carlos Valdez, viajó a La Habana, Cuba, a reunirse con las delegaciones de paz, para hablar sobre el proceso de identificación de los desaparecidos del conflicto armado en Colombia.



Valdez se reunirá con las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc para socializar el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas en el país.



Según registros de la Fiscalía General de la Nación, son al menos 22 mil los colombianos que están en condición de desaparición forzada en el país.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-En el Congreso de la República el proyecto de Ley que presentará la fiscalía para levantar las restricciones que existen para la práctica de abortos, empieza a generar una profunda polémica.



-La Superintendencia de Industria advierte que el “Libro Troll” no es apto para niños y por eso pide que se haga la advertencia en su portada.



-Este martes se cumplirá el sepelio de tres personas que murieron al quedar atrapados en una mina de explotación ilegal de oro en el Cauca.



-Un angustioso llamado está haciendo la comunidad médica de Cali ante la difícil situación financiera del Hospital Universitario del Valle. Los recursos prometidos no llegan y según los médicos por la falta de insumos ya se están muriendo algunos pacientes.



-La DIAN está reportando un importante aumento en el recaudo de impuestos este año.



-Una deuda de más de 600 millones de pesos de Caprecom y el INPEC, por la atención de la empresaria del chance conocida como ‘La Gata’, tiene en riesgo financiero al hospital Cari Alta Complejidad de Barranquilla.



-A pesar de la crisis humanitaria que se vive en Segovia, Antioquia, el Gobierno nacional aseguró que la orden de cierre de 15 minas debe cumplirse.



-Las autoridades capturaron a dos mujeres, mamá e hija, quienes son señaladas por las autoridades de ser sicarias al servicio de alias Otoniel.



-En la zona de páramo donde nacen varios ríos que abastecen de agua el acueducto de Bucaramanga, se presentó un incendio forestal que género un grave daño ambiental para la región.



-La electrificadora del Meta pidió un uso racional de la energía para los alumbrados de la época de fin de año.



-Un soldado murió, en las últimas horas, en un accidente de tránsito en la vía hacia el Alto de la Línea.



-La Cámara de Industriales en Venezuela calcula que la caída de la producción este año, en ese país, está rondando el 75 por ciento.



-La Comisión Europea le dio un plazo de 10 días a la Volkswagen para que aclare todos los aspectos relacionados con las irregularidades de los motos que fueron manipulados para evadir las pruebas medioambientales.



-Canadá se alista para recibir a cerca de 25 mil refugiados provenientes de Siria.



-Como informó BLU Radio en primicia, la Financiera de Desarrollo Nacional suspendió la estructuración del proyecto para la construcción del metro, hasta el año entrante.



-En Soacha donde hace algunos minutos se volcó un bus que transportaba 23 personas. Por fortuna no hubo heridos de gravedad.