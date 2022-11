Disney compraría los uniformes para sus 166.000 empleados en Colombiatex 2015

La Convención Mundial de la Moda, el evento empresarial más importante del sector, arranca este martes en la ciudad colombiana de Medellín, que acoge por primera vez este encuentro en Suramérica.

Con la participación de instituciones y empresas como el Banco Mundial, Walt Disney o Desigual y bajo el lema "Entendiendo los desafíos del negocio de la moda", la trigésima edición de la Convención reunirá a más de 200 empresarios nacionales e internacionales.

La directora de Plataformas Comerciales de Inexmoda, Clara Inés Henríquez Velásquez, organizador de Colombiatex de las Américas 2015, destacó en Mañanas BLU 10AM el evento asegurando que “el mundo de los textiles está absolutamente permeado por la tecnología, es así que Colombiatex va a vibrar”.

Henríquez confirmó que Disney Worldwide se convertiría en una de las principales entidades con las que se negociaría, pues será visitada por altos ejecutivos buscando uniformes para sus más de 166.000 empleados.

La feria abrirá sus puertas el próximo martes en Plaza Mayor y contará con la presencia de 584 empresarios, de los cuales 244 visitan al país por primera vez.

La cita contará con la participación de conferencistas de alto nivel como el director de The Walt Disney Company Latinoamérica, Claudio Chiaromonte; el director en Latinoamérica de Desigual, Horacio Broggi; y el especialista en Industrias Competitivas del Banco Mundial, Emiliano Duch.

Junto a ellos estarán el vicepresidente de VF Corp (North Face and Timberland), Todd Gallant; el fundador de Not Just a Label, Stefan Siegel; el director ABIT (Brazilian Textile and Apparel Industry Association), Fernando Pimentel; y el socio y líder de McKinsey Brasil, Massimo Mazza.

Todos ellos analizarán el panorama actual de la moda en Latinoamérica a través de sus experiencias.

"Medellín es una ciudad líder en innovación, creatividad y oportunidades de crecimiento, características importantes para el Sistema Moda", aseguró el presidente de la IAF, Harry Van Dalfsen.

Según datos de Inexmoda, el comercio textil en Colombia, el tercer sector con mayor peso en la economía, ha crecido desde 2055 un 64 % hasta alcanzar los 118.219 millones de dólares el año pasado.

"Realizar un evento como éste en Medellín, y por primera vez en Suramérica, ratifica una vez más la importancia de Colombia en el mapa mundial de la moda, y se convierte en la oportunidad para que los empresarios nacionales fortalezcan sus modelos de negocio", dijo la directora de Transformación Estratégica de Inexmoda, Luz Adriana Naranjo.

Precisamente Medellín acoge todos los años Colombiamoda, la mayor pasarela que se celebra en este país y a la que acuden modistos de talla internacional, y Colombiatex de las Américas, más enfocada a los negocios de la industria textil.

La Convención Mundial de la Moda se celebra en esta urbe colombiana, la segunda mayor del país, desde este martes hasta el 1 de octubre.

Con EFE.