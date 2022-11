El texto alerta a europeos sobre sitios donde corremos peligro: Nacho Carretero

El periodista español Nacho Carretero publicó recientemente un polémico artículo en el portal web Verne del diario El País de España, en el que cataloga a la frontera colombo-venezolana como uno de “los 7 infiernos sobre la Tierra que jamás deberías visitar” .

Publicidad

“Lamento que alguna gente se haya sentido ofendida”, aseguró Carretero en diálogo con Blu Radio, “pero la idea del texto, escrito por un europeo para europeos, es alertar sobre los sitios donde podemos correr peligros”, añadió (bLea también: Frontera colombo-venezolana es uno de los infiernos del mundo: El País de España ).

El artículo precisa al inicio que no toda la frontera es peligrosa, pero dicho eso detalla algunos de los peligros que pueden acechar a quien se aventure en la zona, que define como una profunda selva controlada por las Farc y el ELN.

Publicidad

Si bien advierte que hay un proceso de paz abierto entre el Gobierno de Colombia y las Farc, eso no parece ser suficiente para considerar segura la zona. El principal peligro lo sustancia en forma de secuestros, añadiendo la amenaza que representa la presencia de bandas narcotraficantes en la zona.

Publicidad

“En el caso de Colombia, acepto por supuesto las críticas, pues siempre va a haber gente con discrepancias, gente que se sienta ofendida”, dijo.

Colombia comparte esa lista con lugares como Yemen, Afganistán, Siria, Irak, Nigeria, entre otras regiones del mundo.

Publicidad

La siguiente es la sección del artículo que se refiere específicamente al caso colombiano:

Publicidad

Frontera Venezuela-Colombia.

No toda, claro. Pero sí hay departamentos fronterizos que están abandonados a su suerte. El Gobierno colombiano contempla cómo esta zona de profunda selva está controlada por las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Aunque en la actualidad se está llevando a cabo un proceso de pacificación y diálogo, la realidad es que regiones como Arauca son no aptas para el visitante. La frontera aquí es difusa y ser turista en esta zona es ser presa fácil para un secuestro. Y, si no, siempre nos quedará la posibilidad de cruzarnos con narcotraficantes poco tolerantes con las visitas sin aviso previo.