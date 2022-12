“Jodidos pero contentos”, ¿por qué Colombia es uno de los países más felices?

A propósito del Día de la Felicidad, que se celebra a nivel mundial este 20 de marzo, de acuerdo con un estudio realizado por la firma WinGallup International, el 90% de los colombianos se declaran personas felices.



La encuesta, realizada a finales de 2014 a 64.000 personas en 65 países del mundo, arroja datos como que en India, por ejemplo, uno de los países más pobres, solo el 2% de sus habitantes se siente infeliz, un caso similar al de naciones como Fiyi, Filipinas, Colombia y Argentina.



El estudio revela también que el 93% de los fiyanos y el 90% de los colombianos son felices. En el ranking los siguen Nigeria con 89%, Arabia Saudí con 87% y Filipinas con 86%. Un puesto más abajo se ubica México con 74% de ciudadanos felices, Estados Unidos con 61% y España en 55%.



Al respecto, Vicente Verdú, periodista y escritor dedicado al tema social a nivel mundial, señaló en diálogo con Blu Radio que “una de las cosas que contribuyen a sentirse feliz es que no existan muchas diferencias sociales; sin embargo, lo de Colombia me lo puedo explicar en términos de familia, porque mucha gente tiene un entorno sano en el que compartir”.



El experto indicó también que “lo que hace más infeliz a las personas es ver gente exitosa a su alrededor. El tener cerca a personas con mejores condiciones económicas baja la autoestima y produce malestar, para combatir eso, un elemento que hace efecto en la felicidad es la compañía, son más infelices los solteros que los casados”.



Pero, ¿para qué le sirve a Colombia ser uno de los países más felices del mundo?, la respuesta de Verdú es que “los sentimientos son inalienables. Muchos personajes de familias trágicas o sin mucha suerte no son infelices, porque la vida les enseña, sin darse cuenta, que la felicidad ayuda a superar adversidades y tener empuje”.



El índice de ciudadanos colombianos encuestados que se declaran felices lo explica con un efecto de percepción frente a la actualidad nacional, relacionándolo con una situación que vivió Europa en la Segunda Guerra Mundial: “en la segunda guerra mundial, para levantar la moral de los soldados, rociaban perfume en las trincheras. El mismo efecto del perfume puede ser replicado en la sociedad, pues el asunto no es de situación sino de percepción”.



“La satisfacción con la vida en Europa entre 20 y 24 somos felices y los índices bajan hasta los 75 años. Después de esta edad, sin embargo, en promedio la felicidad aumenta a medida que la edad de muerte natural se acerca. Son cosas inexplicables”, finalizó.