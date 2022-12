La Haya ya ejerció en 2012 jurisdicción sobre peticiones de Nicaragua: Colombia

en torno a la demanda que busca arrebatarle otras 200 millas náuticas de la Costa Caribe.



El defensor colombiano, Carlos Gustavo Arrieta, dijo que el caso quedó cerrado con la decisión de la Corte en el año 2012 y que Nicaragua nunca probó que tenía derecho a una plataforma extendida.



“En estas audiencias preliminares solamente se está discutiendo la competencia de la Corte como único tema de procedimiento, en ningún caso se está realizando el estudio sobre la plataforma continental extendida, como lo quiere presentar Nicaragua, es decir, aquí no se está debatiendo si Nicaragua tiene o no derechos a una plataforma continental extendida, sino si la Corte tiene o no competencia para conocer el tema”, manifestó Arrieta.



De acuerdo a Colombia, la Corte ejerció plenamente su jurisdicción y se pronunció completamente sobre todas las peticiones de Nicaragua, por lo cual no es competente para conocer la nueva demanda de su país, la cual se basa en los mismos elementos que ya desestimó el tribunal.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Después de esta declaración del presidente Santos, las Farc revelaron 10 propuestas que deberían ser tenidas en cuenta para alcanzar la paz. Desde La Habana habló la vocera de las Farc alias “Victoria Sandino”.



-Los agricultores del país dicen que están muy preocupados por el aumento en el precio de los precios y piden ayudas del Gobierno para enfrentar el actual fenómeno de El Niño.



-La fuerte sequía en el país sigue afectando la economía que se mueve al rededor del río Magdalena. En Barrancabermeja, hay escasez de pescado, que se ve reflejada en el incremento de precios.



-Varios sectores del uribismo rechazaron la decisión de la Fiscalía de compulsar copias a la Corte suprema para que investigue al ex presidente Álvaro Uribe por su presunta participación en la masacre de El Aro, en Antioquia.



-Fue declarado insubsistente el procurador judicial, capturado por presuntamente haber recibido un soborno para influir en la investigación en contra del ex gobernador Álvaro Cruz, por el carrusel de contratos en Bogotá.



-Electricaribe pierde 600 mil millones de pesos anuales por el robo de energía.



-Al menos 60 familias de cuatro poblaciones rurales del municipio de Tierralta, en el sur de Córdoba, resultaron afectadas por el desbordamiento de una quebrada, que también arrasó con los cultivos de la zona.



-Ni un bolívar se vende en Arauca, por cuenta del cierre de la frontera con Venezuela. Los comerciantes de divisas se declararon en quiebra y piden la ayuda del Gobierno Nacional.



-El 50 % de los mineros del municipio de Segovia en Antioquia, regresó a actividades luego de estar en paro durante cuatro días, en protesta por la falta de seguridad para el cumplimiento de su oficio.



-A 19 años de cárcel fue condenado un hombre que abusaba sexualmente de sus dos hijas de 6 y 7 años en la ciudad de Villavicencio.



-Este martes será el primer entrenamiento en campo con el grupo completo de jugadores, de cara al enfrentamiento del jueves contra Perú.



-El general John Campbell, jefe de las tropas estadounidenses en Afganistán, dijo ante el Congreso de su país que el bombardeo a un hospital en el que murieron más de 20 personas fue un error.



-Agentes de la Policía francesa en colaboración con la policía española detuvieron en las últimas horas en parís a un reconocido miembro de la organización terrorista ETA.



-Hay operativos de la Policía en el sistema TransMilenio, contra las ventas ambulantes. En muchos casos los alimentos que allí se ofrecen están en mal estado.



-Este martes habrá cierres en el centro de Bogotá, por cuenta de un simulacro de sismo que se realizará en el sector.