La palabra legalización es vacía frente a lucha antidrogas: Naranjo

El ministro consejero para el posconflicto, general Óscar Naranjo, tomó distancia de la posición del presidente Juan Manuel Santos sobre abrir el debate frente al tema de la legalización de las drogas. Mientras el jefe de Estado habla de una política integral de legalización, el general Naranjo se aparta de la propuesta.



"El debate de hoy parecería estar marcado por la legalización y la verdad la palabra está vacía frente a este tema, lo que resulta obvio es regularizar y no declarar legalizaciones", dijo Naranjo en la conferencia contra las drogas que se desarrolla en Cartagena. (Lea también: Santos propone un giro a la política antidrogas en el mundo )



El ministro consejero agregó que el debate de replanteamiento de lucha contra las drogas son "vientos "con origen político y académico pero que estas propuestas no pueden convertirse en un "huracán" que destruya lo que se ha logrado en materia de lucha contra las drogas.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Una nueva banda criminal en el Tolima, estaría reclutando jóvenes y buscaría extender su influencia a otras regiones del país, según la Defensoría del Pueblo,



-La defensa del polémico magistrado Jorge Pretelt recusó al presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, quien actualmente investiga al ex presidente de la Corte Constitucional por el caso Fidupetrol.



-33 presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Pamplona, que delinque en el oriente antioqueño fueron capturados en un operativo conjunto entre la Fiscalía, el CTI y la policía nacional.



-La Asociación de Educadores del Atlántico manifestó su desacuerdo con la extensión de clases, a mitad de año, hasta el 25 de junio.



-A pesar de la aprobación de la ley de feminicidio en el Congreso, no paran los casos de agresión contra mujeres en Bogotá.