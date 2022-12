Lo importante es lo que va por dentro: Fidel Cano, director de El Espectador

Fidel Cano, director del diario El Espectador, se refirió en Mañanas BLU 10AM a la edición especial del diario por la celebración de sus 128 años y al os desafíos que le esperan a la prensa escrita.

En ese sentido, Cano manifestó que lo importante en es “lo que le ponga uno por dentro” y no la plataforma en la que se distribuya el contenido.

“A mí me trasnocha lo que hay por dentro y no la plataforma en la que se distribuya. Por mucho tiempo vivimos en el papel y la gente le gustaba el papel, pero los nuevos muchachos que nacen en la formación de lo digital podría no gustarle”, dijo.

Sobre el especial para la celebración de los 128 años de existencia, Cano aseguró que es una muestra de lo que ha sido El Espectador: “un innovador en los medios en general”.

Agregó que en este especial se resaltan 40 historias “ejemplarizantes de ese país que mantiene moviéndose, modernizándose, haciendo un mejor país”.

“Aquí hay 40 historias de todo tipo, no solo tecnológicas, porque la innovación no es solo tecnología”, agregó.

¿Cómo unirse a la celebración '#SoyInnovador' de los 128 años de El Espectador? Aquí los detalles: