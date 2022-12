Lo menos que esperaría de Farc es que pidan perdón por masacre del Cauca: Santos

de los 10 militares muertos en un ataque en zona rural de Buenos Aires, Cauca.



"Lo menos que esperaría de las Farc es que pidan perdón por lo ocurrido en el Cauca, por las violaciones a los Derechos Humanos y los crímenes de guerra que les son atribuibles".



Además, el mandatario confirmó la presencia del expresidente José 'Pepe' Mujica en La Habana, dentro del marco del proceso de paz que se adelanta en Cuba entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc.



Santos agradeció este jueves al expresidente uruguayo el apoyo al proceso de paz pero dijo que no lo ha nombrado mediador en las conversaciones de paz entre su Gobierno y las Farc en Cuba. Lea también: Pepe Mujica se reunirá con las Farc en Cuba

Sin embargo, el jefe de Estado aclaró que no será en calidad de mediador, porque, según dijo, se acordó con “la contraparte que no habrá mediadores”.



"Bienvenidos los buenos oficios de expresidente Mujica que como muchos quiere apoyar la paz de Colombia. Sin embargo no lo he nombrado mediador", escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.





Bienvenidos los buenos oficios de ExPdte Mujica que como muchos quiere apoyar la paz de Colombia. Sin embargo no lo he nombrado mediador. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) April 24, 2015





En una entrevista concedida al diario español "El Mundo", Mujica dijo que viajará próximamente a La Habana para establecer un diálogo con los negociadores de las Farc.



El exmandatario uruguayo afirmó en la entrevista, realizada en la ciudad uruguaya de Sarandí Grande, que acudirá a Cuba a solicitud del presidente Santos, y que para él "lo más importante es respaldar y dar una mano".