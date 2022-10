¡Ojo! Tenga en cuenta estos consejos cuando haga compras electrónicas

En Mañanas BLU 10 AM estuvo Adriana Molano Rojas, consultora de Colombia Digital, hablando sobre las compras electrónicas en Colombia y los cuidados que se deben tener durante la temporada navideña.

Publicidad

Recomendaciones:

-No usar la tarjeta de crédito en un sitio web extraño o que no genera confianza: Con la URL puede determinar si es segura o no, ya que antes del ‘www’ debe ponerse automáticamente un ‘https’.

Publicidad

-Los datos básicos que debe pedir un sitio para realizar una transacción con tarjeta son: Nombre, número de tarjeta, código de verificación y fecha de vencimiento.

Publicidad

-Determine la credibilidad de la tienda virtual para que no le vayan a entregar un producto distinto al que ofrece el sitio web.

-Al comprar en establecimientos físicos evite hacer retiros y transacciones en cajeros automáticos que no sean de uso frecuente o centros comerciales.

Publicidad

-No anote su clave en ningún lugar físico ni digital.

Publicidad

-Cambie las tarjetas al método de chip porque brindan mayor seguridad.