¿Debe ir a prisión un padre por inasistencia alimentaria? ‘Entaconadas’ opinan

Las ‘entaconadas’ analizaron el caso de una oyente, que les escribió denunciando la actitud de su expareja.

“Mi ex no le da cuota mensual a mi hijo mayor porque, según él, como tengo un bebé de otro hombre, me lo gasto en el pequeño”, dice la denuncia de la oyente de Agenda en Tacones.

Las ‘entaconadas’ le recordaron que el hombre puede ser demandado por inasistencia alimentaria, algo que le ayudaría a la mujer a presionarlo para que responda por el hijo.

Sin embargo, mientras unas de las ‘entaconadas’ apoyan que el hombre sea enviado a prisión por incumplir con sus responsabilidades, otras consideran que no es necesario “hacerle daño” para que asuma los gastos.