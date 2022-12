Descubra cuál es el significado de sus sueños eróticos

estos significan.

Sexo con extraños: no es necesariamente que esa persona les atraiga, sino que usted desea alago que esa persona tiene, como por ejemplo un mejor puesto de trabajo.

Sexo oral: eso puede significar la necesidad o el deseo de comunicarse en la vida cuando están despierto.

Sexo con personas del mismo sexo: En el caso de las mujeres heterosexuales, no significa que inconscientemente le gusten las mujeres ni mucho menos. Sino que puede interpretarse, como que siente admiración y respeto por esa otra mujer.

Sexo con un famoso: significa que en su vida real tienen que ser más suaves con las personas que le rodea.

Sexo en el agua: si está presente el agua y esta es agitada significa que la persona está enfadada por algo, pero si hay agua significa unión, paz y equilibrio.

Sexo con un ex: no significa que estas extrañando ni que te sigue gustando, sino que hay aspecto de la vida actual que no te hacen feliz y que necesitas trasgredir las reglas.