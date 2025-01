Descubrió que su novio era infiel y Spotify fue la clave: "El diablo está en los detalles"

En redes sociales , a menudo se viralizan historias que sorprenden, indignan o emocionan a los usuarios, y una de las más comentadas es aquella en la que se descubre una infidelidad. Este fue el caso de una mujer que, gracias a un pequeño descuido de su expareja, logró descubrir que le estaba siendo infiel.

La psicóloga Claudia Nicolasa relató en su podcast cómo una de sus pacientes descubrió la infidelidad de su pareja a través de un detalle aparentemente insignificante en su cuenta de Spotify . La mujer compartía su cuenta de la plataforma de música con su novio, pero bajo un plan individual que permitía a una sola persona escuchar música al mismo tiempo.

Publicidad

Todo comenzó cuando la pareja de la mujer le dijo que tenía mucho trabajo y no podría verla ese fin de semana. Confiada en la excusa, ella aceptó la situación sin sospechar nada. Sin embargo, una noche, al intentar relajarse con música tranquila antes de dormir, notó algo extraño.

La aplicación comenzó a reproducir música de fiesta, lo cual le resultó desconcertante, considerando que su novio supuestamente estaba ocupado trabajando. Este detalle despertó sus sospechas, ya que no le parecía lógico que él estuviera disfrutando de una fiesta a altas horas de la madrugada.

La mujer comenzó a investigar. Primero, revisó las redes sociales de su novio y de sus amigos cercanos, pero no encontró ninguna confirmación. No obstante, su curiosidad la llevó a investigar más a fondo. Fue entonces cuando, al revisar la cuenta de Instagram de una chica que seguía uno de los amigos de su pareja, encontró varias historias mostrando una fiesta en la casa de su novio, donde él aparecía acompañado de otra mujer.

Publicidad

Este pequeño error, derivado de un simple despiste en Spotify, fue la clave que permitió a la mujer descubrir la verdad sobre la infidelidad de su pareja. "El diablo está en los detalles", "Podría ser yo y siempre me acabo enterando de todo”, “Cuando buscas encuentras 😉”, “Que me lo digan a mi, que ya me caían las pruebas del cielo”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.