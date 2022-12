¿Dónde se celebra el Festival de Cannes? Las preguntas ‘tontas’ de los famosos

mucho que desear sobre su inteligencia.

Otro de los famosos que se ha destacado por sus frases polémicas es la cantante Mariah Carey que en una ocasión declaró: “Siempre que veo la tele y veo esos pobres niños hambrientos en todo el mundo, no puedo evitar llorar. Quiero decir, me encantaría ser así de flaquita, pero no con todas esas moscas, y muerte, y esas cosas”.

“No he cometido ningún delito. Lo que hice fue no cumplir con la ley”, “Nunca he ido a Japón porque no me gusta el pescado y sé que es muy popular en África”, hicieron que Jennifer López y Britney Spears hagan parte de este club de las celebridades con las frases más tontas en la industria del entretenimiento.