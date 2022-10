Dos años de la muerte de Martín Elías: Dayana Jaimes cuenta cómo continuó su vida

Luego de dos años de la muerte del cantante Martín Elías, hijo de Diomedes Díaz, tras sufrir un trágico accidente de tránsito el 14 de abril de 2017, la esposa del cantante, Dayana Jaimes, contó al programa La Red lo que ha pasado con ella y su hija.



Dayana Jaimes y Paula le abrieron las puertas de su casa al programa, donde en cada rincón se encuentra el recuerdo del cantante.



La viuda reveló que aún conserva toda la ropa de Martín Elías porque, como ella dice, no le ha nacido la necesidad de deshacerse de las cosas del cantante.



“Reconstruir nuestra vida no ha sido fácil”, admitió Dayana Jaimes, además, contó que lo más difícil de sus días ha sido tratar de explicarle a su hija Paula por qué no puede ver a su papá “que está en el cielo”.



“Jamás en mi vida me imaginé que Paula iba a crecer sin su papá. Paula ha sido mi sostén y mi fuerza. A veces llora y lo llama, me dice que quiere ver a su papá y le digo que no lo puede ver porque está en el cielo y ella me dice que le diga que baje. Es cuando entro en un shock emocional para explicarle por qué él no puede bajar”, expresó Jaimes.



La muerte del cantante enluto a todo un país y rompió en dos la vida de la familia de Martín Elías. Dayana Jaimes recordó la última conversación que sostuvo con él, y admitió que todavía es muy difícil seguir adelante por el recuerdo de su esposo, las críticas que inundan su vida y la relación distante que tiene con la familia de Martín Elías Díaz.

