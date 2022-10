El Icetex se convirtió en una casa de prestamistas: estudiante endeudada

Yerly Calvo estudió comunicación social en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Cartagena y aunque comenzó a pagar en el año 2008, es el momento en que no ha podido saldar la deuda.



En entrevista con BLU Radio, ella explicó que pidió un préstamo de 11 millones de pesos y la deuda ya va en cerca de $40 millones, más de tres veces lo que pidió.



Incluso, dijo que pese a que ha cancelado cuotas mensuales de hasta 600 mil pesos, la deuda sigue creciendo, pues el cobran interés sobre el interés.



“Es una cuestión bastante complicada y triste, porque efectivamente las tasas de interés son altísimas, incluso en mi caso particular yo pagaba cuotas de casi 600 mil pesos y luego en el reporte que ellos dan dicen que eso era para intereses”, añadió.



Por tal motivo, manifestó que no le recomendaría “jamás” a nadie que adquiera una deuda con el Icetex.



“Empecé esta batalla y no tengo nada qué perder, quiero llevarlo hasta las últimas consecuencias porque no se justifica que una entidad del Estado, que además fue creada con un fin social, se haya convertido prácticamente en una casa de prestamistas”, enfatizó.



Finalmente, Yerly Calvo lamentó que no es justo que a los estudiantes que acuden a esta institución, les generen intereses sobre intereses.