El alcance que tuvo iniciativa de niña que vendía dibujos para comprar un computador

La periodista Sarita Palacio contó en La Nube la historia de Alison García, una niña de 8 años que vendía dibujos para comprar un computador y poder estudiar. La comunicadora, gracias a Twitter, logró cumplir con su objetivo y recibir más del apoyo esperado.

"Entre a Facebook y ví que una excompañera de trabajo había posteado la historia de la niña que vendía dibujos para comprarse un computador, yo le dije, quiero el contacto para comprarle un dibujo, la historia me impactó y puse en Twitter que pedía solucionar el problema y Oh sorpresa, no solo conseguí un computador, sino muchas cosas más".

"Conseguimos más de 43 millones de pesos para la casa de Alison García. Fue muy bonito, no sabía como recoger la plata y a las tres horas yo ya tenía 4 millones en mi cuenta. De todas partes del mundo donaron y la confianza fue muy bonita, eso como que le reinvidica la fe a uno en la humanidad", contó Sarita en La Nube.

"Mamá, ¿cuántos dibujos me faltan para comprarnos una casa? Cuando ella dijo eso me partió el corazón", relató la comunicadora.

Actualmente, la pequeña Alison ya tiene su computador y recibió un un kit escolar completo. Asimismo, la niña creó su libro de dibujos y sigue dibujando para ayudar a otros niños.

