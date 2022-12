“El arte de ser payaso no lo hace cualquiera”: Camilo Cifuentes

y las pruebas que le ha traído su carrera.

Publicidad

“Me encanta esto, siempre he hecho reír de una u otra manera. En mi casa con chascarrillos y muecas. Mi mamá me decía que me iba a quedar cachetón de tanto reírme”, comentó.

Aseguró que en sus inicios, su primera interpretación fue su propio padre que tenía porte de ‘Che’ Guevara pero “gordito”. “Lo que uno puede imitar a los ocho años de sus padres son los regaños, así empecé”, dijo.

Publicidad

En su etapa estudiantil fundó el grupo de teatro de su institución educativa, la Universidad del Cauca. Durante siete años ejerció como médico pero de manera alterna continuó sus imitaciones y actuaciones.

Publicidad

“Yo quería ser soldado del Ejército de EE.UU., médico y cantante”, contó sobre sus sueños.

“Él imitaba a todo el mundo, nunca se estaba quieto y llegaba alguien y de una u otra manera caminaba como esa persona”, recuerda su madre María Cristina Cortés.

Publicidad

Sobre su vida personal, dejó ver su sensibilidad tras perder a su bebé asegurando que “es el golpe más duro de mi vida y es algo que jamás podré superar”.