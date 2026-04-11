El miedo a decir “no”, el error que más afecta una negociación

Durante una entrevista en Casa Blu, el experto en negocios y negociación José Ignacio Tobón aseguró que el error más frecuente al momento de negociar es el temor al conflicto, una situación que lleva a muchas personas a aceptar condiciones que no les favorecen.

Para Tobón, el problema comienza cuando aparece el miedo a contrariar a la otra parte o a romper la armonía de la conversación.

"Es temor al conflicto, miedo a decir no, miedo a pararme de la mesa, miedo a hablar de ciertos temas", explicó.

El analista señaló que esta situación no solo ocurre en negociaciones empresariales, sino también en decisiones cotidianas como acuerdos familiares, compras, relaciones laborales o solicitudes salariales.



Otro de los puntos que destacó fue la importancia de llegar con una estrategia clara antes de sentarse a conversar. Según dijo, no se trata únicamente de buscar cerrar un negocio, sino de evaluar si realmente conviene entrar en él.

"Tal vez la variable más importante, la edición más importante es definir si entro o no entro y es identificar el poder", afirmó.

Tobón también insistió en que muchas personas cometen el error de no reconocer su propio poder dentro de la negociación, lo que termina fortaleciendo la posición del otro.

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"Un error gravísimo es que no identifican verdaderamente su poder y le entregan poder al otro", sostuvo. En ese sentido, explicó que una de las mejores herramientas para evitar ceder demasiado es preparar alternativas previas, es decir, tener claro qué camino tomar si no se logra un acuerdo favorable.

"Si las alternativas son buenas, pues me paro, me paro con tranquilidad", dijo. Durante la conversación, el experto también habló de la dificultad que tienen muchas personas para negociar asuntos personales, especialmente cuando hay alta carga emocional.

A su juicio, el entrenamiento en conversaciones difíciles puede marcar la diferencia para defender mejor intereses económicos, laborales y personales.

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"Los NO son los que forjan la vida y muchas veces cuando el no es tomado con sustento y con inteligencia es la mejor decisión que usted puede tomar", concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: