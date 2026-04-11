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Blu Radio  / Sociedad  / El miedo a decir “no”, el error que más afecta una negociación

El miedo a decir “no”, el error que más afecta una negociación

El experto en negociación explicó por qué muchas personas terminan cediendo más de la cuenta en los negocios, el salario o incluso en su vida personal.

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