Ellos son los 12 hijos de Elon Musk: varios de ellos son gemelos

Elon Musk le dio la bienvenida a su duodécimo hijo junto a Shivon Zilis, directora de proyectos especiales en Neuralink. Aunque el evento no fue anunciado formalmente, Musk aclaró que no se trató de un secreto, ya que amigos y familiares estaban plenamente informados de esta feliz noticia, aseguró en el medio Page Six.

A sus 52 años de edad, Elon Musk sigue siendo una figura prominente en el mundo de la tecnología y la innovación. Nacido el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica, Musk ha dejado una huella profunda como CEO e inversor en empresas como SpaceX, Tesla, Inc., The Boring Company, Neuralink, y OpenAI, entre otras. Su visión y su capacidad para revolucionar industrias enteras lo han convertido en uno de los empresarios más influyentes y controvertidos en la actualidad.

Este nuevo miembro de la familia Musk llega en un momento en el que Elon ha expresado preocupaciones sobre las tendencias de natalidad a nivel global, subrayando la importancia de la familia y el crecimiento poblacional para el futuro del planeta.

Más allá de su vida profesional, Musk ha compartido aspectos de su vida personal, incluyendo sus relaciones familiares y paternales, que han llamado la atención tanto de admiradores como de críticos.

Ellos son los hijo de Elon Musk

Elon Musk tiene 12 hijos, de los cuales no se conoce mucha información, y varios de ellos gemelos, de sus relaciones con diferentes parejas.

Con Justine Wilson:



Nevada Alexander Musk (2002-2002)

Griffin Musk y Xavier Musk (gemelos, 2004)

Kai Musk, Saxon Musk y Damian Musk (trillizos, 2006)

Con la cantante Grimes:



X Æ A-XII Musk (nacido en 2020)

Exa Dark Sideræl Musk (nacida en 2021)

Techo Mechanicus Musk (nacido en diciembre de 2021)

Con Shivon Zilis:



Gemelos (nacidos en noviembre de 2021, nombres no revelados)

Tercer hijo (nombre aún no revelado, nacido a principios de 2024)

Elon Musk y sus hijos Foto: redes sociales