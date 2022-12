En Blu Jeans reencontramos al hombre de los reencuentros: Alejandro Muñoz Garzón

que el país conoció gracias al programa de televisión que conducía Muñoz en los años noventa.

En la sección ¿Qué pasó con…?, invitamos a este carismático personaje para recordar esas épocas y reencuentros tan emotivos y para saber qué ha pasado con su misión.

Muñoz Garzón hoy es presidente y director de investigaciones de la Fundación para el Reencuentro, organización mediante la cual sigue uniendo familias.

“Esto tiene un camino y una metodología. Yo no me opongo a las personas que encuentran a sus familias mediante el directorio telefónico o Facebook. Yo no soy un buscador de gente, lo mío es encontrar a las personas y las personas gestionan eso desde su corazón”, comenta Alejandro sobre el proceso que viene luego de que una familia se reencuentra, lo cual, añade, depende de sus protagonistas, no de él y su Fundación.