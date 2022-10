En el altar, hombre le pidió el divorcio a su esposa cuando se levantó el velo

En Medinah, ciudad de Arabia Saudita, una pareja iba a contraer matrimonio en los típicos acuerdos familiares.

Publicidad

Los novios nunca se habían visto y llegaron al altar, ella con un velo sobre la cara, como es tradición.

El evento transcurrió con normalidad hasta que la mujer se levantó el velo por primera vez cuando les iban a tomar una fotografía, mostrándole la cara a su nuevo esposo.

Publicidad

Fue cuando el hombre se sorprendió y le dijo: "tú no eres la mujer con la que quiero casarme. No eres la que yo imaginaba. Lo siento mucho, pero me divorcio".

Publicidad

El medio británico Daily Mail asegura que al final hubo una fuerte pelea y ofensas de parte y parte, que finalmente culminaron en el divorcio.