En Suecia someten a niñas a prueba de ‘virginidad’

En Suecia, país perteneciente a Europa, padres de familia están sometiendo a sus hijas adolescentes a pruebas ilegales de ‘virginidad’ con el objetivo de saber si aún se encuentran ‘puras’.

La intervención en contra de la voluntad de las jóvenes es dirigida por un médico profesional donde se les revisa a las niñas si aún poseen el himen (una membrana delgada que cubre la entrada de la vagina).

"Todavía me siento avergonzada porque nadie debe saber la verdad. No sé lo que piensan los demás, pero no hay nada que me obligue a someterme a un examen para ver si soy virgen. Es muy desagradable", dijo una de las víctimas de estos exámenes Kalla Fakta, medio que dio a conocer esta historia.

En el reportaje también se mostraba en video a familias extremadamente religiosas acordando con médicos las pruebas donde se determina si las niñas han tenido o no relaciones sexuales.

"En un país que a nivel internacional ha jugado un papel de liderazgo en la protección de los derechos humanos de las mujeres, era impensable que esto estuviera sucediendo", declaró Liesl Gerntholtz, vocero de Human Rights Watch al Daily Mail de Inglaterra.