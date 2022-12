¿Encontró vida? La Nasa revelará el lunes un importante hallazgo en Marte

Para el próximo lunes, 28 de septiembre, la Nasa convocó a una rueda de prensa en la que hablará de un importante hallazgo científico en Marte.

Publicidad

Por el momento no se conocen detalles del anuncio, pero ya se especula sobre la posibilidad de que se relaciones con vida en el ‘Planeta Rojo’.

El “importante hallazgo para la ciencia”, como lo califica el organismo espacial norteamericano será transmitido en vivo por el canal de TV de la NASA y su web oficial.

Publicidad

Incluso, los interesados podrán enviar sus preguntas durante la sesión usando la etiqueta #AskNASA.

Mars mystery solved? Find out Monday at 11:30am ET at a live briefing on NASA TV: http://t.co/YYpCP6fv3Y Q? #askNASA pic.twitter.com/Bm35D6DZho

Publicidad