Encuentran sin vida a presentador de televisión al interior de apartamento: esto se sabe

El periodismo en República Dominicana está de luto tras confirmarse la muerte de Carlos Batista Matos, reconocido comunicador con una trayectoria de varias décadas en medios. El fallecimiento del periodista, de 75 años, se produjo el lunes 13 de abril en su residencia, ubicada en el sector El Vergel, en Santo Domingo.

De acuerdo con versiones preliminares entregadas por su entorno cercano a medios locales, la causa del deceso estaría asociada a un posible infarto. Sin embargo, las autoridades no han emitido aún un informe oficial que confirme las circunstancias exactas de la muerte.

El cuerpo fue encontrado por su hija, lo que generó reacciones inmediatas en el gremio periodístico y en redes sociales, donde colegas y seguidores destacaron su legado. Batista Matos era conocido como “El hombre más caro de la televisión”, una frase con la que consolidó su imagen en la industria del entretenimiento.

El comunicador y presentador Carlos Batista Matos, considerado el periodista más importante de República Dominicana, fue encontrado sin vida en su residencia, según informaciones difundidas hace minutos 😔



Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas… pic.twitter.com/9q7Q4ua3nn — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) April 13, 2026

A lo largo de su carrera, Batista Matos tuvo presencia en prensa escrita, radio y televisión, siendo este último medio donde alcanzó mayor reconocimiento con el programa Con los famosos, transmitido por Color Visión. Su estilo directo y polémico lo posicionó como una de las voces más influyentes en la cobertura del entretenimiento y la música popular en el país.



Además de su labor periodística, en 2005 fue designado como embajador adscrito a la Cancillería y también se desempeñó como presidente de la Fundación Bulevar de las Estrellas, desde donde impulsó iniciativas culturales vinculadas al reconocimiento de figuras del espectáculo.

Tras conocerse la noticia, diversas figuras del ámbito cultural y artístico expresaron su tristeza. Entre ellas, su exesposa, la merenguera Belkis Concepción. Ambos mantenían una relación cercana, pese a su separación, y compartían la crianza de su hija, Belkis Marie.

Las honras fúnebres se iniciarán este martes 14 de abril a partir de las 5:00 p. m. en la Funeraria Blandino. El velatorio se extenderá hasta el miércoles, mientras que el jueves se realizará una misa de cuerpo presente previa a su traslado al cementerio Puerta del Cielo, donde se llevará a cabo su sepultura.