Entre lágrimas, Carmen Villalobos denunció grave caso de maltrato animal

A través de Instagram, la actriz Carmen Villalobos denunció un aterrador caso de maltrato animal a las afueras de Bogotá en el que un hombre le habría propinado una golpiza a un perro, al punto de dejarlo ciego.

“Si a usted no le gustan los animales, es válido, pero ¿por qué hacerles daño y maltratarlos? ”, dijo la bella actriz antes de romper en llanto por la escena que conoció.

En Zipaquirá, un hombre habría golpeado a un perro sin hogar, primero con patadas, después con un palo y finamente disparándole con una pistola de balines.

“El perro tiene las costillas rotas, quedó ciego y por el disparo que le ocasionó, el perrito tiene la cabeza llena de balines. No es justo que sucedan este tipo de cosas”, dijo.

“Me pongo así porque es a diario que recibo denuncias y casos. Estamos buscando cámaras para lograr hacer una denuncia formal de la persona que le hizo esto”, añadió.

Además, contó que cuando al animal le iban a poner la inyección para que muriera, de un momento a otro comenzó a luchar por su vida.

“Al perrito lo íbamos a poner a dormir, pero de repente se levantó, él no podía moverse, pero se levantó y comenzó a mover su colita, como quien dice “no me mates”. Estamos haciendo todo lo posible por ayudarlo”, dijo.

Entre tanto, resaltó que, aunque a las personas no le gusten los animales, no les da derecho a maltratarlos.

“Mucha gente dirá “esta boba se pone a llorar por un animal”, sí, me afecta demasiado y vuelvo y les digo, sí a usted no le gustan los animales, es válido, pero le suplico, no les haga daño”, dijo.

Vea aquí la denuncia completa de la modelo: