Es peligro para la sociedad: crudo relato de ciclista atropellado por taxista en Bogotá

Alejandro López, ciclista que fue salvajemente atropellado por un taxista en la Carrera Séptima con calle 67, en Bogotá, luego de una corta discusión por un cruce prohibido del ‘amarillo’, contó la historia en Mañanas BLU e hizo un llamado a los conductores de la ciudad a ser más pacientes y tolerantes en las vías de la capital del país.

El video, altamente difundido en redes sociales, muestra cómo el taxista, sin la más mínima compasión, acelera y se lleva por delante al ciclista, ante la mirada atónita de quienes grababan. La empresa Tax Express desvinculó al conductor tras el lamentable hecho. (Ver video al final de la nota)

Alejandro, quien se encuentra en buen estado de salud, pero que sigue perplejo por lo sucedido, aseguró que todo se trató de un acto total de intolerancia.

¿Cómo empezó la discusión?

“Yo iba con prudencia. Tenía que coger el bicicarril sobre la Séptima y en ese momento el taxista trató de hacer una ‘U’ que no está permitida. Yo le reclamé por la imprudencia porque estaba poniendo en riesgo la vida mía y de los peatones. Él me confrontó y luego de unos minutos yo decidí irme porque esa discusión no iba para ningún lado”, sostuvo.

Acto seguido, según contó y según se ve en las imágenes, el taxista, en medio de un acto bárbaro, aceleró su vehículo, se subió al bicicarril, atropelló al ciclista y siguió su rumbo.

“Por fortuna y gracias a Dios tuve la agilidad de saltar de la bicicleta antes del impacto”, dijo el joven en Mañanas BLU.

Qué sucedió después

Aunque el video no capta qué ocurre después, la Secretaría de Salud de Bogotá afirmó que el ciclista se levantó de nuevo para perseguir a su agresor y lo alcanzó en la carrera 13 con calle 64.

“El taxista se voló y gracias a dos motociclistas, indignados por lo que acababa de suceder, lo pudimos interceptar cerca de la plazoleta de Lourdes”, aseguró.

Asimismo, manifestó que un agente de Tránsito le dijo que nada se podía hacer porque estaban alejados de la escena del accidente. Le recomendaron negociar con el conductor y eso hizo.

“Al no ver respaldo de las autoridades, lo que intenté fue llegar a un arreglo con él. Cuando se fueron los motorizados, el taxista me ofreció 150.000 pesos, diciéndome: ‘acepte chino y dese por bien servido que no le pasó nada. Siga su vida’”, relató.

Los daños en la bicicleta

“A la bicicleta se le rompió la rueda trasera y el marco está doblado. Con los 150.000 pesos no me alcanza para arreglarla. Prácticamente, me toca volver a armar la cicla”, dijo el joven, quien agregó que la bicicleta es su vehículo de transporte y el medio con el que se gana la vida, pues es mensajero en un proyecto de emprendimiento.

¿Fue un accidente?

La víctima de este suceso reprochable indicó que no se trató de un accidente y que el taxista, enceguecido por la rabia, lo que quiso fue hacerle daño.

“No fue un accidente, se ve claramente que el taxista se bota al bicicarril con la intención de atropellarme. Noto toda la intención de mala fe del taxista para hacerme daño”, puntualizó.

“Es un peligro para la sociedad”

El ciclista indicó que si bien no le desea el mal al taxista agresor, sí le parece bien que se reproche este tipo de actos que constituyen “un peligro para la sociedad”.

“Es un peligro para la sociedad y no puede estar prestando un servicio como taxista”, sentenció el joven agredido.

Finalmente, expresó que tomará las medias judiciales pertinentes con la ayuda de su abogado porque lo único que quiere es que se haga justicia.

La capital mundial de la Bici, dicen los LopezPeñalosistas que hicieron campaña en bicicleta. pic.twitter.com/cTWl2c7Gaf — Andres Charry (@charry_manager) June 4, 2020

#VIDEO Alejandro López, ciclista atropellado por un taxista en Bogotá, cuenta la historia en detalle a través de @BluRadioCo. pic.twitter.com/DAa7P3GLZw — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 5, 2020

*Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:

