Estas preguntas le ayudarán a descubrir si usted es adicto al sexo

sexo, "un fenómeno cada vez es más común”.

“Hay unas preguntas que pueden ayudarte a ti a descubrir si está sufriendo de adicción al sexo y estas son: ¿Te sientes culpable y te avergüenzas de lo que ha sido tu vida sexual? ¿Piensas que tus tendencias sexuales son desenfrenadas? ¿Te metes en problemas por tus impulsos sexuales? ¿La necesidad de ver pornografía es tan alta que la prefieres a tu pareja?”, dijo el especialista.

Agregó que estas preguntas ayudan a detectar si se sufre de este tipo de adicción y que en esto es clave determinar si nuestra sexualidad “nos está metiendo en problemas”.

“La diferencia tiene que ver en que si la vida sexual te mete en problemas o no. Si la vida sexual de un individuo es activa e intensa, pero no se mete problemas, ese tipo no tiene una adicción sexual”, dijo el especialista.

Agregó que todas las adiciones se pueden curar siempre y cuando se acuda a un especialista.