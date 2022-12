Estas son algunas canciones que hablan de sustancias alucinógenas

Estas son algunas canciones que dentro de sus líneas aluden al consumo de sustancias psicoactivas:

-Lucy in the Sky with Diamonds de Los Beatles

-Loco de Andrés Calamaro

- Maria de Ricky Martin. Al parecer el artista le canta a la cocaína

- Cannabis de Ska-P

- I Want A New Drug de Huey Lewis And The News

- Huele a Maracachafa de Pernett

- La Siguaraya de Celia Cruz

- Cocaine de Eric Clapton

- Welcome to Tijuana de Manu Chao