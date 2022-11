Estas son las actitudes que tiene un hombre cuando no quiere compromiso

1. EL QUE SE ESCONDE: Aquellos que sin ningún motivo se pierden durante varias horas o incluso días. Es importante identificar el interés que tienen por respondernos, si ellos quieren algo serio sin duda, buscarán la manera de responder sus llamadas y mensajes.



2. SON UN POCO VOLATILES: Esta actitud muestra inestabilidad, un día nos quieren y al otro día salen a flote las dudas, nunca son claros. Y generalmente sus actos son un reflejo de sus palabras.



3. QUE NO PUEDEN PROYECTARSE: Aunque intentan vivir el presente de manera intensa, no son capaces de proyectarse contigo a mediano o largo plazo; aquí las salidas a cine en una semana, las vacaciones, reuniones familiares ¡Nunca se contemplan!



4. PESIMOS MENTIROSOS: Que no son capaces de mantener una historia, ¡Son perversos diciendo mentiras!, no coinciden las versiones y piadosas o no, son bastantes frecuentes las mentiras.



5. FALTA DE COHERENCIA: Es ese hombre que mientras esta con usted expresa y actúa como si tuvieran algo serio, pero a la hora de estar con amigos, actúa con “normalidad”, ese mismo que no le ha presentado las personas que son importantes en su vida.