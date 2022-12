Familiares de desaparecidos del Palacio de Justicia rechazan marcha por la paz

de los desaparecidos de Palacio de Justicia rechazaron la invitación a la marcha por la paz que se adelantará el próximo jueves 9 de abril.

El documento asegura que no respaldarán ni participarán en ningún evento que involucre al presidente juan Manuel santos porque según ellos, tiene pésimos antecedentes en el caso del palacio de justicia, afirman que hasta que el mandatario no ofrezca una disculpa pública y defina si está con los familiares o con los militares que participaron en la toma no participarán en eventos con él.

Los familiares de los desaparecidos afirman que el evento es "acto de falsa dignificación" y que sería una ofensa con sus familiares participar en esta marcha con el presidente.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Durante la discusión de la reforma al equilibrio de poderes en se presentó un duro enfrentamiento entre los senadores Roy Barreras y Viviane Morales por la denuncia de un supuesto 'mico' que haría inviolables las decisiones del fiscal y los magistrados.

-En la vereda Campo Seis en zona rural de Tibú, Norte de Santander, se presentó la emergencia ambiental por el derrame de petróleo, al parecer, originada por desconocidos que intentaron instalar una válvula ilegal. El derrame de crudo, que se presentó en un tramo del Oleoducto Petróleos del Norte, amenaza con llegar hasta las riberas del río Catatumbo, lo que afectaría el suministro de agua en la zona.

-El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que las tasas de crecimiento potencial de la economía global, que se han reducido notablemente, no volverán a los ritmos vistos antes de la crisis financiera de 2008-2009.

-El delantero de la Selección Colombia, Edwin Cardona, no podrá jugar la siguiente fecha del fútbol mexicano en el partido donde el Monterrey se enfrenta al América por simular una falta, que terminó engañando al árbitro que otorgó a su equipo penalti en la ultima fecha de la liga local.