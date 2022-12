“Fue como un sueño”: James, ovacionado en el Bernabéu y halagado por Ancelotti

James Rodríguez, centrocampista colombiano del Real Madrid, celebró ante el Granada su regreso a los terrenos de juego tras dos meses de estar por fuera de las canchas y ve al equipo "preparado para ganar todo hasta el final de temporada" y poder quitar el título de Liga al Barcelona.

Publicidad

"Estoy feliz. Después de sesenta días fuera creo que he hecho un buen partido. He hecho trabajo físico y de cardio este tiempo para el día de hoy estar bien", aseguró.

James agradeció especialmente el trabajo que han realizado con él los masajistas del club para recuperarse antes de lo esperado de la fractura que sufrió el 4 de febrero en su quinto metatarsiano del pie derecho.

Publicidad

"Esto es posible por los médicos y los fisioterapeutas que me ayudaron mucho. Yo quería estar antes y he trabajado con ellos mañana, tarde y noche", dijo.

Publicidad

"Todos estamos bien ahora y eso es bueno para que podamos lograr cosas, independientemente del que juegue o no. Estamos preparados para ganar todo hasta final de temporada en Liga, tenemos talento y fe para lograrlo", añadió.

Y destacó las ganas que hay en el vestuario de eliminar al Atlético de Madrid en Liga de Campeones tras no ser capaces de derrotarlos en seis partidos esta temporada. "Todos son partidos importantes, contra el Atlético va a ser especial porque queremos ganarles y conquistar la Champions".

Publicidad

Por su parte, el entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, alabó la forma en la que volvió tras dos meses lesionado el colombiano James Rodríguez, titular en la goleada por 9-1 este domingo en la 29ª jornada de liga española.

Publicidad

"El partido fue muy bueno. No pareció que llevaba dos meses sin jugar. Tuvo intensidad, calidad y nos ayudó. Verticaliza mucho el juego con mucha idea", comentó el italiano en rueda de prensa.

James, que volvía al once inicial después de dos meses lesionado por una fractura en un pie, jugó un buen partido durante la hora que estuvo en el campo antes de ser sustituido por el volante Jesé Rodríguez.

Publicidad

El mediapunta cafetero se mostró totalmente recuperado y sacó todo su catálogo de pases peligrosos, el primero de estos no lo aprovechó el francés Karim Benzema. Sin embargo, James dejó un delicioso pase con el exterior del pie izquierdo que Cristiano Ronaldo depositó al fondo de las mallas.

Publicidad

Ahora, 'Carletto' se enfrenta a un dilema difícil. Con la buena forma de Isco, el liderazgo del alemán Toni Kroos, la calidad de Luka Modric y la espectacular vuelta de James, Ancelotti no sabe a quién dejará fuera del once.

"Doce no puedo poner (...) Si uno no está al cien por cien no juega. Si todos están al cien por cien serán mis ojos los que decidan quién no lo está", explicó el italiano.

Publicidad

Ancelotti se mostró contento por el rendimiento colectivo del equipo, algo que el conjunto blanco había perdido durante el pésimo inicio de 2015.

Publicidad

El Real Madrid jugará el próximo miércoles ante el Rayo Vallecano en la 30ª jornada de Liga española.

Con EFE y AFP