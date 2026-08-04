"Fue el papá de muchos": así recuerdan humoristas a Alfonso Lizarazo

A sus 85 años, falleció el reconocido Alfonso Lizarazo este martes, 4 de agosto, enlutando a la televisión colombiano de un hombre que dirigió y dio vida a Sábados Felices, el programa de humorístico más longevo y querido en todo el país.

“Maestro”, “Papá”, “Amigo”, “Disciplinado”, entre otras palabras, son las que han dejado varios humoristas tras conocerse la noticia, tanto en redes sociales, como en conversación con Recap de Blu Radio como José Manuel Ospina, ganador del concierto de cuentachistes de Sábados Feliz en 1990, y John Jairo Londoño, conocido como ‘Fosforito.’

“Yo creo que fue como el papá para muchos de los humoristas que estamos aquí. Yo le debo mi carrera a Sábado Felices, yo le debo mi carrera también al impulso que se dio allí. Recordar el La Próxima Semana Más Cuenta Chistes para uno era bastante fuerte. Creo que hoy se va uno de los padres del humor aquí en nuestro país y una persona que abrió puertas para muchos”, expresó Ospina.

Cada sábado, millones de personas se reunían frente al televisor para disfrutar de un programa que llevó entretenimiento familiar a los hogares y que hoy continúa vigente en la televisión nacional. Pero esto no fue una casualidad, pues tanto Ospina como Londoño destacaron a Lizarazo como un hombre trabajador y dedicado su trabajo, que dio fruto a que su proyecto se convirtiera en lo mejor de todo un país.



“Lo recuerdo como un hombre demasiado estricto, muy organizado y metódico. Sabía mucho de televisión y cuidaba cada detalle para que el programa saliera al aire con la mejor calidad (…) Cuando hay disciplina todo lo que uno emprenda lo puede lograr. Él era súper estricto con los ensayos, con las rutinas y con el cumplimiento. Eso hacía parte de su éxito”, puntualizó ‘Fosforito’.

Alfonso Lizarazo, fundador de Sábados Felices // Foto: X @DonJediondo

El legado que dejó Alfonso Lizarazo para la televisión

Nacido en Bucaramanga el 29 de diciembre de 1940, Lizarazo llegó a Bogotá siendo muy joven con la intención de estudiar ingeniería o derecho. Sin embargo, su camino tomó otro rumbo cuando inició su carrera en la radio como operador técnico en Caracol, experiencia que posteriormente lo llevó a la televisión y lo consolidó como una de las figuras más influyentes del entretenimiento nacional.

Además de impulsar el talento de decenas de humoristas, Lizarazo promovió iniciativas sociales como la campaña "Lleva una Escuelita en tu Corazón", que acercó a los artistas a comunidades de diferentes regiones del país y apoyó proyectos benéficos.

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"Eso marcó un punto muy alto en la historia del programa. La gente lloraba de emoción al poder compartir con los humoristas. Alfonso hizo muy grande esa labor social", recordó ‘Fosforito’.

Además de su trayectoria en televisión, Alfonso Lizarazo también incursionó en la política como senador de la República entre 1998 y 2002. Durante ese periodo promovió iniciativas relacionadas con el patrimonio cultural colombiano, entre ellas el impulso a las investigaciones sobre el Galeón San José.

Alfonso Lizarazo. Suministrada.