Angélica Jaramillo y la dura decisión de su familia: "No aguantaron"

Laactriz y modelo colombiana Angélica Jaramillo enfrentó recientemente una difícil batalla contra una grave adicción, lo que ha generado una ola de preocupación y reacciones en redes sociales y medios de comunicación. Tras hacer pública su situación, la hermana de la actriz, Laura Jaramillo, reveló detalles conmovedores sobre los desafíos que ha atravesado la familia.

Su hermana, Laura Jaramillo confirmó que Angélica ha sido ingresada en un centro de rehabilitación en Medellín, luego de que la familia intentara sin éxito brindarle el apoyo necesario desde casa.

Nuestro verdadero motivo de venir a Medellín no fue para pasear, sino para traer a mi hermana a un centro de rehabilitación explicó Laura, aclarando que la decisión no fue fácil.

La familia intentó ayudar a Angélica de todas las maneras posibles, pero finalmente se dieron cuenta de que necesitaba tratamiento especializado. "A pesar de todos nuestros esfuerzos, no pudimos ayudar a Angélica, ya que ella no se dejó apoyar", señaló Laura, describiendo la frustración y el dolor que sintieron al no poder ayudarla directamente.

Internar a Angélica fue un acto de amor, pero, según Laura, fue una de las decisiones más difíciles que han tomado. "Ha sido la decisión más difícil que hemos tomado, pero sabemos que era lo mejor para ella”, confesó.

Angélica Jaramillo Angélica Jaramillo

El dolor de Laura no termina ahí, ya que también tuvo que lidiar con la reciente pérdida de una amiga cercana, lo que ha hecho de este periodo uno particularmente devastador. "Primero, la pérdida de una gran amiga y luego, la decisión de ingresar a mi hermana a rehabilitación", añadió.

La familia ha hecho pública esta situación en parte debido a la confesión inicial de Angélica, que atrajo la atención de medios y seguidores. Laura aprovechó para agradecer a quienes han mostrado su apoyo en redes sociales. "La empatía del público ha sido clave en este momento tan difícil", destacó.

Los seguidores de Angélica y Laura comentaron la situación y extendieron su apoyo: "No aguantaron e hicieron lo mejor, internarla", mencionó una.

Este episodio en la vida de Angélica Jaramillo abrió una conversación sobre la importancia del apoyo familiar y profesional en situaciones de salud mental y abuso de sustancias. La familia de la actriz espera que su lucha inspire a otros a buscar la ayuda necesaria y a crear conciencia sobre los retos que enfrentan quienes luchan contra las adicciones.