Familiares de Angélica Jaramillo agradecen mensajes de apoyo tras conocer su situación

Angélica Jaramillo es una de las más reconocidas influencers en el medio. Su paso por un famoso reality la llenó de grandes momentos, pero también la sucumbió en un sórdido mundo: las drogas.

Yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas. No me hace feliz. No… Es felicidad momentánea, claro, para pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida dijo Jaramillo

De acuerdo con lo dicho por la exparticipante, ella ha consumido cocaína y tussi, “no más, solamente eso”, aseguró. Después, entre lágrimas, mencionó que está cansada de vivir esta situación, pues la ha limitado a realizar algunos de los planes y metas que tenía para su vida.

“Hago este testimonio porque me cansé de decir que estoy bien, pero no estoy bien. Yo renuncio hoy a eso, estoy cansada, de verdad, cansada, se lo digo a toda la gente porque yo sé muchas cosas que pasan aquí en Colombia, nos ocultamos, nos escondemos, decimos que no somos originales, no nos mostramos como somos, pero yo soy una persona real”, sostuvo.

La reacción de sus hermanas

En un comunicado conjunto publicado en sus historias de Instagram, Laura y Sofía Jaramillo, hermanas de Angélica, hablaron sobre la situación y agradecieron el apoyo de las personas.

“Queremos agradecer a todos por su preocupación y por los mensajes que hemos recibido tras la reciente confesión de nuestra hermana. Este ha sido un tema muy difícil y doloroso para nuestra familia durante muchos años. Hemos estado luchando junto a ella, y tratando de ayudarla a superar esta situación”, se lee en el primer párrafo del comunicado.

Posteriormente, aclararon que siempre han intentado ayudar a su hermana a superar este problema, pero recalcaron que no es una situación sencilla. “Cada persona tiene su propio camino y tiempo para reconocerlo”.