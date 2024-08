Conmovedora confesión de Angélica Jaramillo; está irreconocible: "Consumo drogas"

La reconocida modelo Angélica Jaramillo es uno de los principales temas de conversación este miércoles en lasredes socialesen Colombia por cuenta de una transmisión en vivo en la que confesó que consume drogas desde hace un tiempo.

Jaramillo, conocida por participar en “Protagonista de nuestra Tele”, realizó la confesión en Instagram y captó la atención de miles de sus seguidores. Habló abiertamente sobre su batalla contra las adicciones, un camino difícil que ha transitado en busca de un alivio temporal a los retos de su vida personal y profesional. Su honestidad no solo sorprendió a muchos, sino que también desencadenó una cadena de reflexiones que hoy la tienen como tendencia en redes como X.

Angélica Jarmillo confiesa que consume drogas

“Yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas. No me hace feliz. Es felicidad momentánea, claro, para pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida”, dice la modelo.

La apariencia de Angélica Jaramillo

Al parecer, bajo los efectos de drogas, Jaramillo también habló de su apariencia física, pues, contrario, a la despampanante modelo que todos conocieron, hoy se ve cómo la adicción terminó pasándole factura.

“Hago este testimonio porque me cansé de decir que estoy bien, pero no estoy bien. Yo renuncio hoy a eso, estoy cansada, de verdad, cansada, se lo digo a toda la gente porque yo sé muchas cosas que pasan aquí en Colombia, nos ocultamos, nos escondemos, decimos que no somos originales, no nos mostramos como somos, pero yo soy una persona real”, dijo.

El video fue eliminado de sus redes sociales y, ante la avalancha de comentarios, en los que sus seguidores le expresaban solidaridad, Jaramillo publicó una historia en Instagram un comunicado.