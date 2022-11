Gobierno abre convocatoria para elegir al nuevo fiscal general

El aviso gubernamental fue publicado en medios masivos de comunicación, en los que el presidente, Juan Manuel Santos, "invita a todas las personas interesadas que cumplan con los requisitos constitucionales y legales" a presentarse al puesto, según reza el texto.



Los aspirantes deben ser "colombianos de nacimiento y ciudadanos en ejercicio, ser abogado y no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos".



Además, debe haber desempeñado durante 15 años cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. (Lea también: En cerca de un mes habrá terna para elegir fiscal: ministra de la Presidencia )



Quienes deseen postularse al cargo tienen siete días de plazo para presentar sus candidaturas a través de correo electrónico al despacho del Ministro de la Presidencia, quien posteriormente pasará a la Presidencia la lista definitiva de quienes cumplen con los requisitos.



Esa lista se hará pública y los ciudadanos podrán pronunciarse con respecto a los candidatos, que también podrán ser entrevistados por Santos. (Lea también: Santos anuncia concurso de meritocracia para elegir terna para fiscal general )



De todo proceso resultará una terna que el presidente presentará a la Corte Suprema de Justicia.



El actual fiscal general, Eduardo Montealegre, accedió a su cargo el 29 de marzo de 2012, por lo que este mes finaliza su tiempo al frente del ente acusador.



Este lunes, su último día en el cargo, Montealegre presentará un proyecto de ley ante el Congreso de la República para despenalizar el aborto durante los seis primeros meses de embarazo, modificando así el actual sistema de supuestos que rige en el país durante toda la gestación.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Para Ariel Ávila, analista y subdirector de Fundación Paz y Reconciliación, la imputación de cargos al ELN, esto no altera los diálogos exploratorios de paz con el grupo subversivo ya que estos no tenían un buen camino.



-Fue hallado el cuerpo del menor de edad desaparecido tras el naufragio en Río Cauca en el sector San Nicolás, del municipio de Sopetrán.



-Un vigilante fue capturado en Cúcuta por haber secuestrado a una menor de 11 años que había sido reportada como desaparecida el domingo de ramos y apareció este sábado.



-La Selección Sub 23 de Colombia continúa preparándose en Dallas para el juego de vuelta del repechaje a Olímpicos el próximo martes.



-Al menos 63 muertos y 290 heridos dejó un atentado suicida en un parque en Pakistán.



-La Policía holandesa detuvo en Rotterdam (Holanda) a un ciudadano francés sospechoso de terrorismo a petición de Francia y a otras tres personas



-Tres de las violentas pandillas que operan en El Salvador anunciaron este domingo que han ordenado el cese de los homicidios y piden al gobierno detener la aplicación de medidas excepcionales para combatirlas.