"Guardianes de la Galaxia" lidera taquilla de Estados Unidos

y Disney un nuevo éxito cinematográfico, según cifras de la industria especializada difundidas este lunes.

El film -protagonizado por Zoe Saldana, Chris Pratt, Dave Bautista, Vin Diesel y Bradley Cooper- trata sobre una banda de antihéroes inadaptados de uno de los cómics de Marvel que tiene la misión de rescatar al Universo.

La película "Lucy", en la que Scarlett Johansson interpreta a una joven capaz de controlar su entorno al usar la máxima capacidad de su cerebro, quedó relegada a la segunda posición con 18,2 millones de dólares.

"Get On Up", el otro estreno de la semana protagonizado por Chadwick Boseman, fue tercero con 13,5 millones de dólares. La cinta cuenta la vida del cantante James Brown, padre del soul estadounidense y autor de hits tan pegadizos como "I Got You (I Feel Good)", "Papa's Got a Brand New Bag" o "Soul Train".

"Hércules", la vida del hijo del dios Zeus llevada de nuevo al cine y en cuya piel se pone Dwayne Johnson, cayó dos puestos hasta el cuarto con 11 millones.

La última secuela de "El Planeta de los Simios" recaudó 8,6 millones de dólares y acumula casi 190 millones desde su estreno hace un mes, mientras que la última película animada de Disney, "Aviones 2: Equipo de Rescate", se llevó 6 millones.

El film "The Purge: Anarchy" ("12 horas para sobrevivir"), un angustioso relato sobre una purga de 12 horas en la que todos los crímenes son permitidos, consiguió 5,8 millones de dólares y fue seguida de la comedia "Sex Tape" ("Nuestro video prohibido"), protagonizada por Cameron Díaz, con 3,5 millones.

En novena posición quedó "And So It Goes" ("Juntos... Pero No Tanto"), con Diane Keaton y Michael Douglas, que obtuvo 3,2 millones de dólares, mientras que "El Hombre Más Buscado", una de las películas póstumas de Philipe Seymour-Hoffman, fue décima con un total de 3,2 millones. AFP

