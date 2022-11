Habla Sergio Trujillo, el caleño que recibió el Premio Tony por mejor coreografía

Sergio Trujillo, coreógrafo colombiano, ganó el fin de semana un Premio Tony por su labor en la obra “Ain’t too proud: The Life and Times of the Temptations”.

Sergio, nacido en Cali, envió un mensaje a la comunidad latina en el que recordó cómo llegó a Estados Unidos sin documentos.

Publicidad

“Nunca he hablado de mi pasado en término de ilegal, lo hablé el domingo porque era muy importante hacerlo en EE.UU.”, dijo en Mañanas BLU.

Lea también: Para el ballet hay que ser muy hombre: niño bogotano protagonista de historia de la BBC

Asimismo, manifestó en que seguirá trabajando duro para mantenerse como uno de los más reconocidos coreógrafos.

Publicidad

“Siendo latino para mí he trabajado muy duro, pero siempre me he mantenido enfocado en sobrepasarme, mejorarme, he hecho muchos esfuerzos, me he mantenido bien y quiero superarme en esta trayectoria en ser coreógrafo, bailarín”, sostuvo.

Sergio Trujillo lleva viviendo 30 años en New York y llegó a ese país huyendo con su familia del auge de los carteles colombianos.

Publicidad



Escuche su historia en Mañanas BLU aquí: