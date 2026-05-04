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Hernando Paniagua asume la dirección de Voz Populi en Blu Radio

Paniagua también continuará como vicepresidente digital de Caracol Televisión.

Hernando Paniagua y el equipo de Voz Populi
Hernando Paniagua y el equipo de Voz Populi
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de may, 2026

Hernando Paniagua inicia hoy, 4 de mayo, como nuevo director de Voz Populi, integrando este rol a su cargo como vicepresidente digital de Caracol Televisión. El periodista, quien asumió la vicepresidencia el pasado 2 de octubre de 2023, suma ahora la dirección de este espacio de opinión, información y humor para acompañar el final de la tarde.

Con dos décadas de experiencia en el entorno periodístico y digital, Paniagua llega a liderar la mesa de trabajo con una trayectoria consolidada en medios locales e internacionales.

"Un honor estar nuevamente en esta mesa, en esta casa de la que realmente nunca me fui, porque siempre he sido un oyente fiel de Blog Deportivo, de Voz Populi y de todo", dijo Paniagua en su presentación.

Quién es Hernando Paniagua y su trayectoria profesional

El nuevo director de Voz Populi cuenta con una amplia carrera en el sector informativo. Antes de su vinculación actual, se desempeñó como gerente de Pulzo. En su recorrido profesional, también ocupó la edición general de la versión online de El Tiempo y la dirección de portales digitales en Caracol Televisión.

A nivel internacional, su experiencia incluye la dirección de la mesa multimedia de la agencia española EFE en América y el cargo de managing editor en Univisión Deportes Digital.

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Hernando Paniagua
Instagram: hernandopaniagua

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