Humberto De la Calle habla de los “pendientes ficticios” de las Farc

a “los pendientes ficticios” de las Farc en estos diálogos de paz.

Para abrir una nueva fase de aclimatación de una paz duradera, las Farc han dejado algunos elementos como temas pendientes. Hay dos tipos de pendientes, los auténticamente pendientes cuando ambas partes han pospuesto el tema como el número de hectáreas del fondo de tierras, y hay los pendientes ficticios que corresponden al deseo de las Farc de plantear temas que consideran importantes, pero el Gobierno, como bien está en la agenda, no los toma como pendientes”, manifestó.

También dijo que tras varios meses en La Habana “tenemos la certeza de que hay una verdadera oportunidad de poner fin al conflicto, la oportunidad existe. No hemos llegado a un punto de irreversibilidad ni tampoco un punto de dificultad que no pueda garantizar el éxito. Compartimos la idea de que esa oportunidad no debe conducir a un acuerdo a cualquier precio”.

Las Farc pasaron de 9 mil miembros a 6.230 por acción de FF.MM.: MinDefensa

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, destacó los resultados que las Fuerzas Militares han logrado desde el inicio del proceso de paz con las Farc, indicando que se “ha producido la desmovilización de 3.022 miembros de las Farc desde octubre del 2012 y se han dado de baja a 724 miembros de las Farc”, guerrilla que pasó de tener “9 mil miembros a 6.230".

"Los retos están en la terminación del conflicto armado y por la vía negociada”, añadió Villegas, al tiempo que destacó que desde su Ministerio está listo “para apoyar el final digno y feliz de la negociación, pero también a terminarla de forma militar si fracasa", añadió.

Finalmente dijo que el desescalamiento del conflicto inicia con el “cese al fuego unilateral de las Farc”, y que se deben esperar “otras decisiones que tomarán las Farc en temas de menores y delitos comunes para ir respondiendo también gradualmente. Los hechos serán los que guíen el lenguaje y los calificativos”.

Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, dijo que “ese cese definitivo es distinto del desescalamiento que se acordó. No vamos a hacer un cese encubierto sino a desescalar de acuerdo con el comportamiento de las Farc”.