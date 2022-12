Icetex embargó el sueldo a concejal por deuda que se habría triplicado

El concejal de Villa de Leyva Óscar Guerrero confirmó en entrevista con Mañanas BLU que se enteró que sus cuentas fueron embargadas por una deuda que tomó con el Icetex.



Según explicó, en un momento quiso pagarlo, pero el préstamo ya se había triplicado y ya no tuvo la capacidad de cancelarlo.



“En noviembre de 2016 me comuniqué con Icetex para regular mi situación crediticia ante Datacrédito, me dicen que una casa de cobranza tiene mi deuda, en enero se comunican conmigo, me dicen que la idea es lograr un acuerdo, pero luego parece que el Icetex toma la medida de embargar mis cuentas”, explicó.



Actualmente el concejal tiene un saldo vencido de 9 millones 365.057 pesos, por lo que le solicitan descontar de su sueldo al Concejo 24 cuotas mensuales de 405.124 pesos.



Dijo que, teniendo en cuenta que gana cerca de 700 mil pesos mensuales como concejal del municipio, es difícil, pero buscará la manera de pagarlo, pues tiene otros ingresos independientes.



