Insólita manera en que hombre avisó a su vecino que su esposa era infiel: quedó en video

En las redes sociales abundan historias sorprendentes que rápidamente se viralizan . Una de las más comentadas recientemente es el video de un hombre que decidió alertar a su vecino sobre la infidelidad de su esposa de una forma bastante inusual.

El curioso episodio quedó registrado gracias a la cámara instalada en la puerta de la vivienda. En el video, el hombre, que cubrió su rostro para evitar ser identificado, se acercó a la casa de su vecino y le explicó el motivo de su visita.

“Hey, vivo en el vecindario. El nombre de mi WiFi es 1744TuMujerTeEngaña. No sé cómo no te has dado cuenta. Tu dirección es 1744, pero cada día que te vas a trabajar un Nissan se estaciona tres casas más abajo”, dijo el hombre, dejando claro que había estado observando la situación.

Además, detalló lo que presuntamente ocurría: “Viene un tipo caminando por el lateral de tu casa y entra por la puerta trasera. Supongo que no tienes cámaras ahí detrás. Bueno, tu mujer es inteligente, pero es infiel”.

Antes de marcharse, el hombre concluyó su mensaje con una frase que dejó más preguntas que respuestas: “Voy a irme por allí, pero no vivo en esa dirección”.

@ceciarmy La manera en la que un hombre avisó a su vecino de que su mujer le estaba siendo infiel ♬ sonido original - Ceciarmy

El video fue compartido en varias plataformas de redes sociales, pero en TikTok alcanzó millones de reproducciones, más de 395 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios. Los usuarios no tardaron en opinar sobre el caso.

“La mujer viendo la grabación: nadie te va a creer”, “El vecino que todos nos merecemos”, “Era el mismo amante que se enfadó con la mujer”, “Voy a irme por allí, pero no vino en esa dirección 😂”,“Excelente, eso deberíamos hacer todos, recuerden que las mujeres entre ellas se cubren”, son algunos de los comentarios que se leen en el video viral.