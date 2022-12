Interpretación de sueños sin censura de Candy Delgado – Parte 2

Los sueños revelan secretos. Conozca el mensaje guardado para usted en Luna BLU, el programa de misterio en la radio colombiana, de lunes a jueves de 9:30 pm a 12 am.

Estas son algunas de las interpretaciones de sueños hechas por Candy Delgado de mensajes enviados a nuestro correo electrónico lunablu@bluradio.com .

No olvide enviar el suyo y encuentre cada semana una nota con nuevas interpretaciones en Bluradio.com.

JEIS

Hola señora Candy, por favor ayúdame con el sueño que tuve hoy para saber el mensaje que Dios me quiere dar. Primero soñé, o me desdoblé y levité, viendo a toda mi familia dormida, me sentía muy liviano y luego fui donde mi novio. Soñé que había una puerta con una pared y de este lado veía a alguien y sentía que yo lo quería mucho pero no sé quién era. Esa persona lloraba porque había alguien del otro lado, yo sentía que esa persona lloraba porque estaba muerto. La otra persona que no podía ver era alguien muy allegado a mí. La puerta estaba como un paisaje de montañas muy bonito, luego aparecí en mi casa anterior, abrí la puerta y en dos minutos salió mi madre extrañada de ver la puerta abierta; yo le dije “mami, estoy muerto”, creo que se lo dije con un poco de susto pero sin llorar, ella me abrazó sintiendo mi presencia porque no me veía.

JEIS, has estado tan estresado que tu espíritu se sale del cuerpo para sentirse libre; para ti ha sido difícil mostrarte al mundo tal como eres. Tu condición homosexual no solamente te ha causado sufrimiento, también tu familia ha vivido la misma situación, en especial tu mamá. No fue fácil para ella aceptarlo, pero gracias al amor que siente por ti logró superarlo a pesar de que al principio sus comentarios te herían. Ella comprendió y asimiló la situación. No te alejes de ella. Tu madre solo quiere demostrarte cuánto te quiere.

MARIA C.

Anoche soñé que en mi habitación había un ángel o no sé si era Dios, estaba a los pies de mi cama como con un abrigo grande de algodón o plumas blancas, él me quería tocar pero yo sentía mucho temor, trataba de buscar mi rostro pero yo me escondía entre las cobijas. Así duramos unos minutos pero hubo un momento en que él intentó tocar mi brazo, no me dejé y le grité Señor te amo; entonces él se volteó y se fue lentamente, recuerdo que yo tenía entre abiertos los ojos, creo que no fue un sueño porque, cuando abrí los ojos completamente, en el lugar donde él estaba parado estaban las cosas del cuarto tal cual.

MARIA C., La energía o espíritu que sentiste es de un ser querido que ya partió de este plano. Debes saber que nuestros seres queridos tratan de mostrarse ante nosotros para que sepamos que siguen acompañándonos, protegiéndonos y guiándonos. No temas, ese ser nunca te haría daño, si te amó en el plano físico, en el plano espiritual te ama mucho más. Lo que viviste fue real.

ALLY

Buenos días. Soñé que les decía a mi hermana y a mi hermano que jugaran conmigo a la Ouija y no quisieron, entonces yo me enojé con ellos y salí a comprar un tablero nuevo. Cuando volví a la casa empecé a jugar sola, le pregunté algo al tablero y me contestó muy rápido. Después hice otra pregunta y cuando me estaba respondiendo quité las manos pero no dejaba de moverse y me seguía respondiendo. La verdad no soy una persona muy creyente pero este sueño me pareció muy extraño. Me gustaría saber qué significa.

ALLY, el futuro solo lo conoce Dios y en los sueños Él nos habla. Tu búsqueda de la verdad es equivocada porque quieres encontrarla en horóscopos, tarot y demás prácticas de adivinación. Recuerda que en los sueños tenemos una línea directa con Dios y sus mensajes nos ayudan a tomar las decisiones correctas.

JUAN

Nunca me acuerdo de mis sueños pero durante la última semana, para ser más exacto lunes, he tenido sueños un poco extraños porque no me gusta la piña pero en mi sueño alguien me daba una piña que era deliciosa y jugosa y la comí con mucho gusto. Es lo único que me acuerdo de mi sueño. Mi segundo sueño del día de hoy fue que estaba en un sitio público donde había una piscina y me caí pero me encontré un celular y al preguntar de quién era, respondió un señor que no me inspiró confianza y volví a preguntar. Volteo a mirar y una dama me dijo: ese celular es mío y lo desbloqueó; pero el señor al que no le tenía confianza quiso hacernos daño a ella y a mí. Llegaron 6 hombres y dentro de la piscina nos acorralaron con sus cuchillos prestos a hacernos daño. Grité pidiendo auxilio pero alguien me decía que yo podía.

No sé cómo libré esa batalla pero al final estaba a salvo con ella. Después terminé solo en la cúspide de un edificio viejo y abandonado. Moví una gran masa negra que no me dejaba estar cómodo y ella tumbó un muro. Veo a mi alrededor y el edificio comenzó a desintegrarse. Me dio mucho temor y no veía por dónde escapar. El edificio se derrumbó y caí con él pero quedé parado en el suelo donde estaba el edificio sin un rasguño y tranquilo.

JUAN, no estás contento con nada, “VAS PARA EL CIELO Y VAS LLORANDO”, desconfías de todo y de todos. Aceptas a regañadientes las oportunidades que te ofrecen a pesar de que te convienen. No tienes una buena comunicación con tus amigos y tu familia. Supones que siempre te están criticando. Vives a la defensiva. Para mejorar ese panorama debo decirte que la solución está en tus manos: debes cambiar esa manera de ser. Además, aunque alcances una meta, con semejante forma de proceder y de pensar al final te sentirás solo. Dios te dice en su mensaje que puedes cambiar las circunstancias si crees que el mundo a tu alrededor se está derrumbando. Estás preparado. Tienes capacidades para empezar de nuevo si llegara a ser necesario.

VAL

Soñé que estaba con mi mamá en busca de una nueva casa. Al llegar a esa casa, mi novio nos estaba esperando pero al salir de ella mi papá estaba esperándonos para dirigirnos a una celebración. Mi novio iba vestido con un traje gris y yo con un vestido de novia. Estábamos contentos y los invitados también, la mayoría vestía de blanco y tonos pasteles, pero no era nuestra boda. Hace unas semanas soñé que mi mamá me ponía un anillo de compromiso y me decía que era de parte de mi novio y al fondo estaba mi novio muy feliz porque al fin me habían entregado el anillo.

VAL, el hecho de que el matrimonio de tus padres no te parezca el ideal, no significa que debas temer al compromiso. No te niegues a la idea formar un hogar. Comparte con tu novio tus dudas, inquietudes y los miedos que sientes respecto a la relación. No importa si crees que se pueda molestar. Recuerda, “LA VERDAD AUNQUE DUELA”. Esa actitud los determinará a tomar la decisión correcta y comenzarán una familia con una base sólida si ambos proceden con sinceridad.

DAHI

Un cordial saludo Candy: me soñé que estaba en una casa que creo conocer. Yo estaba tendiendo una cama, miré al techo y vi una araña negra pequeña pero no le presté atención. Al sacudir la cobija, de ella salió una araña más grande también negra y yo comencé a gritar. En esas entraron mi hermano y mi primo, les pedí el favor de que la sacaran pero ellos solo se reían y me miraban.

DAHI, tu familia siempre ha estado a tu lado apoyándote en todo. Sin embargo, ese apoyo no ha sido del todo bueno porque no haces el menor esfuerzo por sacar adelante tus aspiraciones. Tienes miedo a arriesgarte y enfrentar tus desafíos. Parte de tu familia ya entendió que lo mejor es dejar que asumas tus responsabilidades.

NOHORA

Soñé que tenía un bebé. Estaba con mi novio y le pregunté si lo tuve por cesárea o parto normal pero no me contestó, solo me dijo “voy cancelar en la clínica”.

NOHORA, si no estás preparada para la responsabilidad de un embarazo, lo recomendable es que utilices un método anticonceptivo. El mensaje de este sueño es de advertencia porque de tu novio solo recibirás el dinero para que ese ángel no venga al mundo y no podrás alegar en ese momento que las circunstancias te obligaron.

MARIA ANGEL

Hola Candy, te escribo porque hay sueños de mi niñez que no logro olvidar y quiero saber que significan. Soñaba seguido que por las noches yo esperaba a que todos se durmieran y salía de la casa y me iba para otra casa cerca, y a esa casa yo podía entrar siempre, tenía muebles viejos de madera y allí yo siempre entraba como en un armario, cerraba la puerta y entonces salía volando como por una chimenea y podía volar sobre el barrio y lo veía tan poblado como es hoy día. En esa época eran solo potreros. Y después me daba tristeza tener que regresarme a mi casa. De tantos sueños que tengo, este es el que más curiosidad me genera. Me encantaría poder conversar contigo alguna vez.

MARIA ANGEL, los niños, hasta aproximadamente los 7 años, ven todo el plano espiritual sin temor alguno. Después de esa edad cierran esos canales. Nunca he sabido por qué yo no lo hice, por eso sostengo que todos venimos al mundo con mi don. El hecho de que todavía tengas recuerdos de tu niñez quiere decir que quedó en ti la sensibilidad con el plano espiritual y por eso intuyes con facilidad lo que te dicen los sueños.

CARLOS A.

Buenas noches. ¿Podrías ayudarme a entender mis sueños? Siempre sueño que me persigue un grupo de personas para lastimarme, ya sea para golpearme o matarme, yo solo corro huyendo. Nunca me alcanzan pero tampoco puedo escapar de ellos... me persiguen pero no me alcanzan sin embargo me siguen persiguiendo.

CARLOS A., te has pasado la vida complaciendo a los demás para evitar problemas, según piensas. Permites que abusen de tu nobleza y, al final, de todos modos te causan daño. Aunque sobrevivas en medio de esa situación, no es lo que quieres para ti. Pon un alto a todos. Diles cuál es tu verdadera posición y no te guardes lo que piensas de ellos.

LILIANA

Yo iba para el local de mi esposo y él había cerrado ya pero me dio las llaves pensando que yo iba a abrir, ya estaba de noche y fui al local del lado que es como una tienda y entraron unos muchachos con la idea de robar y agredir. Apareció mi hijo menor y nos amenazaron con cuchillos, él quería enfrentarlos pero yo lo defendía y allí se acabó, muchas gracias Candy.

LILIANA, tu esposo espera que lo apoyes en el manejo de la economía familiar porque confía en tu buen criterio para administrar el negocio. Sin embargo, lo desautorizas cuando le niega algún capricho a su hijo. Eso no significa que sea su enemigo o que lo esté atacando y mucho menos que sea avaro. No debes ponerte del lado de tu hijo, al contrario, debes hacerle entender que su padre lo que quiere es enseñarlo a manejar el dinero.

SONIA

Anoche soñé con mi abuela que está muerta hace 10 años, soñé que tenía una tienda, lo que más recuerdo era que había teteros, vasos y como tazas para bebé, en el sueño aparecen también una tía, un tío y el esposo de mi tía. Yo tenía en la mano un vaso y una taza y le pregunté a mi abuela quién le había dado para surtir si ella no tenía con qué. Ella me respondió que Julián, el que menos tenía para darle, le había colaborado. Yo le dije que en ese sitio el negocio no daba que era mejor en otro lado.

SONIA, aunque tu abuela partió para el otro plano hace 10 años para ti, para ella no ha pasado ni un segundo porque en el plano espiritual no existe el tiempo ni el espacio. La situación que estás viviendo la tiene angustiada porque no tienes el apoyo de tu familia. Tu abuela solo quiere que observes a tu alrededor y veas que hay una persona que quiere ayudarte aunque no le creas; escúchalo y permite que te apoye, sus consejos te guiarán y saldrás adelante.

DIANA

Buenos días, mi pregunta es que a menudo tengo un sueño con un árbol a veces fructífero y a veces sin frutos, pero es en una casa de mis abuelos que conocí en la niñez, gracias .

DIANA, cuando eras pequeña tenías la protección de tus abuelos y en tu memoria conservas momentos inolvidables a su lado. En tu crecimiento has vivido épocas buenas y malas. Por eso debes reflexionar y cambiar de actitud; no debes continuar despilfarrando el dinero en los momentos de abundancia. Es recomendable ahorrar para los de escasez.

JOHANNA

Quisiera saber qué significa soñar con mi papá, mi cuñada, la familia de mi esposo, con huevos, tanques de agua y con una panadería.

JOHANNA, es el momento de unirse y en familia sacar adelante los proyectos económicos. Si es tu idea, con más razón debes dejar a un lado las rencillas y la desconfianza y empezar a construir la estabilidad económica de la familia.

ISABEL

Buenas tardes, he tenido el mismo sueño en 2 ocasiones, sueño que voy bajando unas escalas muy altas de cemento que sólo tienen una baranda y al otro lado hay un vacío, abajo, donde terminan las escalas, alcanzo a ver que hay pasto y algunas casas; voy bajando prendida de la baranda y en un momento veo que una mujer va subiendo las escalas y está cerca de mí, tiene el cabello largo y liso pero no tiene rostro. Cuando veo que no tiene rostro me asusto, subo al barandal y bajo rápidamente, al llegar abajo el pasto es muy alto y me hundo en él. También desde niña sueño que vuelo por encima de montañas, siento vértigo, es un sueño recurrente. Mil gracias.

ISABEL, el miedo a seguir adelante con el fin de alcanzar una posición estable te ha llevado a tomar decisiones equivocadas. No permitas que nadie te intimide. Si sabes que tienes la razón, lucha por tus ideas y ponlas en práctica; al principio no será fácil pero el paso del tiempo te demostrará que valió la pena el esfuerzo. Desde niña Dios te mostró en sueños que tienes las capacidades para alcanzar tus metas.

DIANA PATRICIA

Tengo un tío que no puede caminar y soñé que él estaba caminando y contento.

DIANA, sería muy bueno y positivo que te acercaras a tu tío para apoyarlo y decirle que no necesita las piernas para hacer muchas cosas. Ayúdalo a demostrarse a sí mismo que es una persona que puede producir. Tu actitud lo pondrá feliz y te agradecerá que le permitieras ver que todavía tiene opciones en la vida.

LIZ

Hola... la situación es la siguiente: estaba dormida boca abajo cuando de pronto sentí que una persona se acostaba y se levantaba de la cama varias veces, hasta que esa misma persona me jalaba de la cama y lo único que hice fue gritar pero nadie oyó; es más, yo escuchaba el ruido de afuera pero estaba dormida, lo peor es que estaba sola en la habitación y sentí mucho miedo. Hacía mucho que no me pasaba. Espero su respuesta. Gracias.

LIZ, cuando una persona no está actuando correctamente (tú lo sabes), es fácil que el temor a ser descubierta le impida descansar en las noches. Por ese motivo el espíritu sale del cuerpo en condiciones anormales y es factible que sienta y observe a cualquier espíritu condenado que trate de mostrarte lo que se puede sufrir en el otro plano. Estás a tiempo de corregir lo que estás haciendo y actuar dentro de la ley de Dios.

JUAN SE

Soñé que estaba en el colegio y me encontré con una amiga. Ella me dijo que unos amigos le habían manifestado que no irían al colegio, entonces comencé a preguntar por mi exnovia pero nadie me decía nada; entonces empecé a buscarla pero no la vi por ninguna parte. En otro sueño me subí con unos amigos al metrocable y cuando nos bajamos arrancamos a correr porque un amigo estaba persiguiendo a otro y uno de ellos entró a un restaurante y se metió debajo de la mesa y mi amigo fue a buscarlo; yo los espere afuera, quise entrar a buscarlos pero mi amigo salió debajo de la mesa y comenzó a correr y mi otro amigo y yo salimos a perseguirlo.

JUAN SE, las cosas que empiezan mal, terminan mal. Eres joven pero ya sabes distinguir cuando no se está actuando correctamente. No tienes que hacer lo mismo que tus compañeros para ser admitido en el grupo. Es un mensaje de advertencia y tendrás que asumir el castigo cuando las cosas se salgan de control.

DIANA M.

Hola, buenas madrugadas, con todo respeto me gustaría saber qué significan estos sueños que hemos tenido mi pareja y yo. El soñó que vivíamos en una casa de barro y que debajo de esa casa había dos personas muertas y enterradas en la sala. La casa tenía 3 bombillos. El de la mitad de la casa no prendía y él no podía salir. Cuando lo logró, vio a un primo con botas pantaneras y dice que cuando se levantó no podía hablar. Y mi sueño fue que mi pareja me había dejado por otra mujer que tuvo en el pasado, ella estaba embarazada, en el sueño vi varios conocidos pasando un rio, entre ellos estaba un hermano ya fallecido y en ese lugar, que era como una cárcel al aire libre, había una cantidad de huevos de culebras y él me dejó por esa mujer. Yo me quería ir lejos por un camino, era de noche y estaba oscuro.

DIANA M., el hogar que formaste con tu pareja no ha sido estable porque no fueron honestos y ambos ocultaron cosas que eran básicas para el equilibrio de la relación. Por eso han acontecido situaciones dolorosas. Para superar la crisis los dos deben hablar con la verdad. Recuerda, nadie es más poderoso que Dios. Solo debes hacer una declaración de fe en Él y su protección y guía los ayudará a superar la dificultad.

L. ROCIO

Por favor ayúdeme, quiero saber qué significa soñarme con un terremoto, con mucho barro, personas huyendo y edificios cayendo. Y qué significa soñar caminando entre casas viejas con alguien que quise mucho y un callejón angosto y al final un paraíso, los dos de blanco.

L. ROCIO, los dos últimos años de tu vida han sido duros y sufridos. En tu entorno cambiaron muchas cosas. Perdiste no solamente tu estabilidad familiar, también la económica. Recordar el pasado debe servirte para no repetir los mismos errores en el presente y para sustentar tu nueva relación con base en la verdad. Así construirás un hogar sólido y estable.