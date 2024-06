J Balvin desata polémica con plato de muslos de pollo: “Tiembla, Paola Jara”

José Álvaro Osorio Balvin, conocido en la música como J Balvin, ha regresado a los reflectores luego de una exitosa gira por Europa que lo llevó a visitar 16 países con llenos totales. Para cerrar esta racha triunfal, el jueves 6 de junio, el artista estrenó su nuevo sencillo: 'Polvo de tu vida'.

Sin embargo, fue un video en su cuenta de Instagram el que realmente sorprendió a sus seguidores al mostrar una faceta poco conocida de J Balvin: su talento en la cocina. En las imágenes, se veía al artista colombiano preparando un plato de muslos de pollo en su hogar.

"Mucha gente no sabe que yo cocino, no entienden. Se ve así como medio medio, pero son muslitos de pollo, para un pollo como este", compartió J Balvin con su característico buen humor en sus historias de Instagram.

La publicación no solo reveló una nueva pasión del cantante cuando no está de gira o en el estudio, sino que también desató una ola de reacciones en las redes sociales. Los internautas no tardaron en comparar el plato de J Balvin con el famoso "pollo sudado" que Paola Jara, también reconocida figura en la música colombiana, había cocinado anteriormente y que se había convertido en tema de memes.

El video rápidamente se viralizó, acumulando miles de 'me gusta' y comentarios donde los fans hablaron sobre las habilidades culinarias de J Balvin como su disposición para compartir momentos íntimos fuera del espectáculo.

"Tiene más presencia una bandeja paisa en bolsa", "A mi también me queda así, pero queda rico 😂", "Le quitó el puesto a Paola Jara🤭", "Y siempre pensamos que nadie le podía ganar a Paola Jara", "Yo en mi vida de adulto soy J Balvin", "Desde que Ferxxo dejó de componerle canciones, no pega ni una", "Tiembla, Paola Jara", son algunos de los comentarios que se leen en el video viral.