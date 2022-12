James Rodríguez, el jugador favorito de LeBron James en el Mundial

El basquetbolista LeBron James reveló a través de su cuenta de Twitter que ya tiene a su jugador favorito del Mundial Brasil 2014.

Se trata nada más y nada menos que del volante James Rodríguez, máximo goleador de la cita orbital tras anotar dos goles que ayudaron a Colombia a vencer a Uruguay y clasificar a cuartos de final por primera vez en la historia.

El jugador de Miami Heat escribió: “Man watching this Colombian game I think I have my fav player in the world cup! Obviously his name help that out #Biased #10 #James #WC2014”. (Veo este juego de Colombia y creo que tengo a mi jugador favorito del mundial. Obviamente, su nombre lo ayuda).