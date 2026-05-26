Jóvenes creativos podrán acceder a becas y mentorías con el premio Mario Hernández

El próximo 4 y 5 de junio, Bogotá será escenario de una nueva edición de CreaFest, un encuentro que busca conectar a estudiantes universitarios y jóvenes creativos con algunas de las empresas más reconocidas del país, a través de charlas, talleres y espacios de networking enfocados en el desarrollo profesional.

El evento se realizará en el Centro de la Felicidad (CEFE) de Chapinero y hará parte del cierre de la edición número 18 del Premio Mario Hernández, iniciativa que dio origen a este festival hace casi dos décadas.

Cada año, el certamen recorre 14 ciudades y 45 universidades del país, convirtiéndose en una plataforma de visibilidad para cientos de jóvenes que buscan abrirse camino en la industria creativa.

Los ganadores del premio accederán a beneficios académicos como una beca internacional en el Istituto Europeo di Design (IED), en España, cursos de idiomas y diplomados especializados, en una experiencia pensada para convertir ideas universitarias en proyectos con proyección real.



“Además reciben seis meses de mentoría, donde identificamos cuál es su sueño creativo y buscamos hacerlo realidad. Hay una financiación de 25 millones de pesos que puede destinarse a la compra de materia prima, al desarrollo de un espacio comercial o a la formación complementaria”, afirmó Lorenzo Hernández, director creativo de Mario Hernández.

Para participar, los estudiantes deben estar matriculados en una universidad o institución de educación superior y tener entre 18 y 28 años.

Además, las categorías en las que podrán competir los jóvenes serán diseño de producto, estrategia de marketing, comunicación audiovisual y diseño espacial.

Publicidad

Para Hernández, uno de los principales objetivos del premio es fortalecer el valor de la creatividad como motor de competitividad para el país.

“La clave de este premio es entender que Colombia no necesariamente tiene que competir a través de cantidad o precio, como lo hace un país como China, porque sería muy difícil hacerlo de esa manera, pero sí tenemos una capacidad enorme para competir a través de la creatividad y la innovación”, aseguró.

Uno de los casos de éxito del premio es el de Santiago Martínez, ganador de la edición 2024 en la categoría audiovisual, quien fue reconocido por una pieza que mostraba cómo una de las marcas patrocinadoras podía convertirse en una realizadora de sueños.

Publicidad

Tras recibir el premio, Martínez viajó a Barcelona, España, donde estuvo en un campamento de verano de Diseño Gráfico. Además, gracias a las mentorías con Lorenzo y Mario Hernández, logró fortalecer su propio emprendimiento creativo y consolidar una marca de ropa.

“Le hicimos un rebranding y ahora se llama Propio. Es una marca de moda, pero también es un estudio creativo enfocado en el universo del hip hop y el rap. Entonces cerramos el círculo: está la parte de la moda y también la producción audiovisual para artistas. Todo eso ha creado una red de contactos muy valiosa para consolidar la marca”, explicó Martínez.

Actualmente, además de liderar su proyecto, también trabaja junto a Mario Hernández en el cubrimiento del premio, convirtiéndose en ejemplo del impacto que esta iniciativa busca generar en las nuevas generaciones creativas del país.

Finalmente, Lorenzo Hernández destacó que esta iniciativa busca inspirar a otras empresas privadas a impulsar proyectos similares.

"Lo más importante es que, desde el sector privado y desde las empresas, nos sintamos responsables de construir una Colombia mejor para las próximas generaciones”, concluyó.