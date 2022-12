Jugador del DIM es uno de los afectados por evacuación de Atalaya de La Mota

Sigue el drama de 750 personas, 248 familias que ya casi cumplen 24 horas por fuera de sus apartamentos del edificio Atalaya de La Mota.

Un caso particular es el de Hernán Pertuz, jugador del Deportivo Independiente Medellín, propietario también de uno de los apartamentos. Este jueves permaneció a las afueras del edificio y le preocupa que esta evacuación tarde su proceso de recuperación, pues está lesionado.

“En el momento que pasó no estaba yo sino mi esposa, vivimos en el piso 25. Ella dice que no escuchó alarmas, le tocaron la puerta los vecinos y cuando vio ya estaban los bomberos en la entrada, no alcanzó a sacar nada”, relató.

Cada minuto que pasaba durante esta jornada se iban calentando los ánimos de los propietarios afuera de la edificación a la espera de respuestas. Allí había personas desesperadas, angustiadas y expectantes.

Juan Carlos Gómez, quien vive en el piso 17, estaba con la misma ropa con la que tuvo que evacuar y con toda su familia a la espera de que los dejaran ingresar por sus pertenencias esenciales.

“No tenemos nada de ropa y esperando por lo más básico que es la higiene personal. La situación es apremiante, comprendo todas las precauciones que se deben tomar, pero hay que conciliar esa parte”, manifestó.

